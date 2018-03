ПьонгЧанг 2018 Сензационно развитие на мъжката щафета в биатлона, кошмар за България 23 февруари 2018 | 14:27 - Обновена 0 0 0 1 19

OWG Pyeongchang, Relay Men:

GOLD: Sweden 0+7 (CRAZY!!!)

SILVER: Norway 1+12/+55,5

BRONZE: Germany 3+10/+2:07,1

4. Austria

5. France#biathlon #biathlontotal pic.twitter.com/xaklQNJiAj — Biathlon Total (@BiathlonTotal) February 23, 2018

Бронзовият медал остана за германската щафета, а България се провали и остана в дъното, като още на първи пост Красимир Анев съсипа всички възможности на нашите за достойно представяне. Антон Синапов и Димитър Герджиков също изпитваха проблеми по трасето и така дългоочакваната ни мъжка щафета се превърна в катастрофа. Герджиков се срина на огневия рубеж и дори не можа да предаде поста си на последния в списъка Владимир Илиев, като за първи път през сезона българите бяха застигнати и затворени с обиколка. Родният квартет, заедно с тези на Казахстан и Словакия, не финишираха поради огромното си изоставане.

Men's 4 x 7.5km Relay Biathlon Start @biathloncanada @USBiathlon @pyeongchang2018 #PyeongChang2018

GREAT start for Canada's Christian Gow pic.twitter.com/aPvBKfcCeM — SkiTrax Magazine (@skitrax) February 23, 2018

Титлата на Швеция е всъщност първи медал от 1992 година, което е прекалено дълго чакане за традиционна сила.



8-мото място в Калгари 1988 остава най-добрият резултат в историята на българското олимпийско участие в дисциплината.



18 oтбора участваха в мъжката щафета в ПьонгЧанг, като големите отсъстващи бяха олимпийските шампиони в Сочи 2014 Русия, но липсваха още квартетите на Латвия, Финландия, Литва, Полша и Белгия, като последните нямаха това право, защото не са в топ 20 в Световната купа. Домакините от Корея прецениха да не се излагат и да не участват, въпреки че имаха това право.

And here are your full results from the #PyeongChang2018 men's #biathlon relay. Gold for Sweden, Norway takes silver, and bronze for Germany. pic.twitter.com/gTh4jfAW3k — FasterSkier (@FasterSkier) February 23, 2018

Красимир Анев







Антон Синапов







Димитър Герджиков







Първата стрелба на Красимир Анев бе безпогрешна и той излезе на трето място с изоставане от 4.6 секунди от лидера Ерик Лесер. Групата от биатлонисти очаквано не се разкъса особено след първото посещение на огневия рубеж, въпреки че много от състезателите записаха перфектни стрелби. Серафим Виснер от Швейцария единствен влезе в наказателна обиколка и това бе добре за българите, защото “часовникарите” бяха преки конкуренти.



Анев влезе в наказателна обиколка след пропуск още на първата мишена при втората стрелба и се свлече в дъното на класирането, изоставайки вече на 56.6 секунди от лидерите Германия. Симон Дестийо съвсем пък провали френската щафета с двете си наказателни обиколки, с което повдигна въпроси около стратегическия план на “петлите”, поставили един от най-добрите си бегачи на първи пост. Артьом Прима не ползва допълнителни патрони, но украинците бяха четвърти, а Германия остана начело в лицето на Ерик Лесер, следван от Матей Казар (Словакия), също без допълнителни патрони, и Ларс Хегле Биркеланд (Норвегия).



За разлика от смесената щафета, когато загуби около 50 секунди чрез ски бягането си, Лесер предаде първи поста на Бенедикт Дол с 18.4 секунди аванс пред втория Казар. В последната обиколка се оказа, че Анев е загубил 40 секунди, като предаде поста на Антон Синапов на 94 секунди пасив спрямо лидера.

Бенедикт Дол повали всички мишени на “легнал” и запази аванса от над половин минута на Германия, докато Тарей Бьо се поизложи и записа трета грешка в актива на норвежците, които през цялата Олимпиада не блестяха на огневия рубеж. Бьо изведе Норвегия на 49.8 секунди на седмо място, а с изключение на Австрия и Швеция, нямаше фаворити в топ 6. Антон Синапов ползва два резервни патрона и на 10-ия километър от състезанието бе 15-и с изоставане от 1:56 минути от водачите.



Лесер очаквано бе по-слаб на “прав” и си “заслужи” две наказателни обиколки, но от пропуски не се опазиха само Чехия (Михал Шлезингер), Австрия (Зимон Едер) и Швеция (Йеспер Нелин). Норвегия остана в играта след второто посещение на рубежа, а Синапов бе безпогрешен с два допълнителни патрона - той излезе на 14-а позиция с пасив от 1:55 минути. Австрия и Швеция изоставаха на по-малко от 20 секунди от лидера Чехия, а техните следващи биатлонисти в квартета бяха по-внушителни в сравнение с останалите от топ 6.



След първите два поста България изоставаше с 2:17 минути от водача, което означаваше, че Синапов на целия си пост е загубил 40 секунди, а Краси Анев натрупа такъв пасив само в последната си обиколка. Йоханес Тингнес Бьо се доближи само на 11 секунди от върха (окупиран от Чехия) преди първата си стрелба и успя да дръпне с 15 секунди на Арнд Пайфер (Германия).



Лидерът Ярослав Соукуп, който не стартираше в индивидуалните дисциплини, използва един допълнителен патрон, а Йоханес Тингнес Бьо се придвижи на второ място, следван от Еберхард (Австрия), Самуелсон (Швеция) и Пайфер, като топ 5 бе разпределен в рамките на само 18 секунди. За сравнение, шестият квартет в класирането - САЩ - бе на цели 51.7 секунди след стрелбата на Тим Бюрке.



От положение “легнал” Димитър Герджиков не можа да се справи и с два допълнителни патрона, като този път не стреля стабилно и се пропука още при първото си посещение на огневия рубеж - една допълнителна обиколка, излизайки на 16-о място с 3:37 пасив.



Йоханес Тингнес Бьо направи най-бърза обиколка преди стрелбата от “прав” и повали всичките си мишени с един допълнителен патрон. Самуелсон обаче направи 5 от 5 с петте си патрона, докато Еберхард и Соукуп катастрофираха и влязоха в наказателна обиколка - две за Австрия и една за Чехия, с което преди последната щафета останаха само три отбора в спора за медалите - Норвегия, Швеция и Германия. Те бяха в рамките на 12 секунди, а четвъртият Австрия бе далеч на минута и 12 секунди от челото.



Мартен Фуркад, който така или иначе нямаше шанс за медал, направи цели четири грешки и припомни за кошмарните си стрелби, коствали му титлите в спринта и индивидуалното. Герджиков пък пак влезе в наказателна обиколка и съвсем провокира феновете на родния спорт да забравят за тази щафета в ПьонгЧанг 2018. Димитър бе загубил 3 минути в своя пост и се готвеше да предаде реда на Владимир Илиев с изоставане 5:30 минути от водачите, само че до това не се стигна, защото бе затворен с обиколка. Изненадващо Пайфер загуби само 2 секунди от Бьо в последната обиколка преди предаването на последния пост.



На първата стрелба Емил Хегле Свендсен и Линдстрьом бяха перфектни и бързи, докато Зимон Шемп се срина на рубежа и загуби всички шансове за титла, нуждаейки се от два допълнителни патрона, макар и за цели 62 секунди. Той, все пак, успя да опази “бронзовата” позиция на Германия, но Доминик Ландертингер обещаваше да го постави под напрежение в последната стрелба, макар и с 40 секунди пасив от него.

Heading into the last leg of the men's #biathlon relay it's Norway vs. Sweden at the front #rivalrytime #PyeongChang2018 pic.twitter.com/ocNUu6sD9n — FasterSkier (@FasterSkier) February 23, 2018

Сериозният вятър се отрази на Свендсен и Линдстрьом при заключителното посещение на огневия рубеж, а норвежецът трепна и предаде олимпийската титла на Швеция, правейки и наказателна обиколка. Кошмарът от Сочи 2014 се завърна за Свендсен, който предостави възможността на перфектния и хладнокръвен Линдстрьом да натрупа аванс от цели 40.8 секунди на предпоследната контрола. Шемп направи наказателна обиколка, а Ландертингер трябваше да рискува с бърза стрелба при ужасните условия, но не можа да го притесни и съответно Германия си подпечата бронза. Сензационно се разви мъжката щафета в биатлона на Зимните олимпийски игри в ПьонгЧанг 2018 , като по този начин зрителите сякаш гледаха традиционен скандинавски дуел в ски бягането между Швеция и Норвегия. В крайна сметка квартетът на "трите корони" триумфира по драматичен начин с решително последно посещение на огневия рубеж при изключително силен вятър. ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

