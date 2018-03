Бойни спортове Тони Белю: Хей ми плати 100 паунда за спаринг 23 февруари 2018 | 11:51 0 0 0 0 1 David Haye vs Tony Bellew II confirmed - Read more at https://t.co/KEI4xItQJz https://t.co/k1zhlFvrR0 #boxing #boxingnews #davidHaye #tonybellew #bout #fight #FightNight #david #haye #tony #bellew pic.twitter.com/lgkkLRIzOU — The Sport Writer (@The_SportWriter) February 4, 2018

"Бяха времена, в които ходихме до тренировъчния лагер на Дейвид, а той ни плащаше по 100 паунда за спаринг с него - сподели Белю. - Бяха ни обещали 500 паунда, ако го свалим в нокдаун и 1000 паунда, ако го нокаутираме.С мен беше още Дейвид Прайс. Бяхме готови да се бием до края. Затова си заслужихме парите."

