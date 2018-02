Следващата страница в историята на Макларън е отворена: това е новият MCL33

Отборът на Макларън отвори нова страница в богатата си състезателна история с представянето на MCL33 - голямата надежда на всички в отбора и звездата Фернандо Алонсо за връщане в борбата за титлата. Новият слоган на Макларън тази година е "Бъди смел" (#BeBrave).

Историята с Хонда приключи с лош край и сега всички вярват, че всичко за Макларън ще върви само нагоре. Партньорството за доставка на двигатели и системи от задвижващата единица е първо в 52-годишната славна история на британците.

Разбира се, първото нещо, което се набива на очи, е новият основен цвят, който е покрил новата кола. Известен е като "папая оранжево" и в допълнение с акцент на синьо е препратка към първите години на отбора във Формула 1 преди половин век. Така шефовете в Макларън показват желание за връщане към корените на тима, откъдето да започнат новата ера с Рено.

You’ve met our new challenger, now join our team LIVE from Navarra for more of the #MCL33: https://t.co/ahdGp8XzXA #BeBrave