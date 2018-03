Тенис Американец с "уайлд кард" пребори Хуан Мартин Дел Потро в Делрей Бийч 23 февруари 2018 | 10:31 0 0 0 0 0



Дел Потро загуби от участващия с "уайлд кард" представител на домакините Франсис Тиафоу с 6:7(6), 6:4, 5:7 за 2:27 часа.



Американецът наниза 17 аса, а Дел Потро - 13, а двамата си размениха по два пробива в драматичния двубой.



Exceptional! @FTiafoe upsets Juan Martin Del Potro with a 7-6(6) 4-6 7-5 victory which brings him to @DelrayBeachOpen QFs! #NextGenATP pic.twitter.com/Yhs0g5ubT3 — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) 23 февруари 2018 г.

Номер 8 в схемата Хьон Чун (Република Корея) е най-високопоставеният играч, който достигна до четвъртфиналите, след като победи квалификанта Франко Шкудор (Хърватия) с 6:4, 7:6(4).



