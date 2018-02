Как се вижда през ореола в новите Ф1 болиди (видео)

Ореолът – новият елемент за сигурност, който е задължителен този сезон, предизвиква много противоречиви мнения в света на Формула 1. Фенове и специалисти твърдят, че той противоречи на самото ДНК на спорта.

Мерцедес Ф1 пуснаха видео, заснето от гледната точка на Валтери Ботас, което демонстрира какво вижда пилотът от кокпита на новия W09 по време на няколко обиколки на "Силвърстоун".

От кадрите личи, че видимостта не е особено нарушена. Ореолът скрива само малък процент от зрителното поле. Все пак, можете да прецените сами:

What's it like driving a 2018 @MercedesBenz @F1 car with the new Halo fitted?@ValtteriBottas was the first man to find out...



Ride onboard and see for yourself! #DrivenByEachOther #F1 pic.twitter.com/gYfLcfEXIF