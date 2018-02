Впечатляващ дебют на българския вратар в НХЛ

#NYR fall to the Canadiens 3-1. Back home tomorrow night against Minnesota. pic.twitter.com/Bt313vu8sa — New York Rangers (@NYRangers) 23 февруари 2018 г.

#NYR head coach Alain Vigneault on the play of Georgiev and more following tonight's game against the Canadiens. pic.twitter.com/M1GUCsCvsg — New York Rangers (@NYRangers) 23 февруари 2018 г.

Rangers just gave Georgiev a taste of what he had to look forward to when he becomes the Rangers starting goalie... — Quickie (@NYRFan27) 23 февруари 2018 г.

Welcome to the New York Rangers Alexandar Georgiev, where you get 0 support at all! — Cameron (@ShattysHair22) 23 февруари 2018 г.

At least the future is bright between the pipes for the Rangers. Alexandar Georgiev is a solid netminder. — Robbie Fallick (@rdfallick30) 23 февруари 2018 г.

Роденият в Русе Александър Георгиев записа официалния си дебют в най-силното хокейно първенство в света - НХЛ. 22-годишният младежки национал на Русия беше титуляр за Ню Йорк Рейнджърс при поражението с 1:3 от Монреал Канейдиънс. Той се представи изключително силно и именно негова бе заслугата гостите до последно да имат шанс за нещо повече от минимална загуба.В последните две минути, при резултат 1:2, Георгиев беше изваден и тимът му заигра с шестима полеви състезатели в търсене на равенството, но Монреал се възползва и вкара още един гол.Като цяло младокът спаси 38 удара към вратата си. Точни за победителите бяха Томаш Плеканец, Джеф Питри и Филип Дано, а за Ню Йорк се разписа Кевин Хейс.До момента Георгиев се подвизаваше във филиала на Рейнджърс - Хартфорд, но контузията на резервата Ондрей Павелец накара наставника Ален Виньо да го повика в първия тим. Вчера Виньо обяви, че за мача в Монреал смята да даде почивка на титулярния страж Хенрик Лундквист и да заложи на българина, като спази думата си, а Георгиев не го разочарова.Феновете на Ню Йорк Рейнджърс останаха изумени от блестящата игра на Георгиев. Toй бе определен като единственият светъл лъч в представянето на тима, който вече е в серия от 5 поредни загуби и заема 12-о място от 16 отбора в Източната конференция.Следващият мач на Рейнджърс е у дома срещу Минесота Уайлд, но не е ясно дали вратарят с български корени отново ще е титуляр.