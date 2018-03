Вижте програмата на гимнастическия турнир "Angel's Cup"

Други спортове

Международният и републикански турнир по художествена гимнастика "Angel's Cup", който се организира за втора поредна година от СКХГ ЦСКА, ще се проведе от 1 до 3 март в столичната зала "София". В състезанието ще вземат участие 550 гимнастички от почти всички клубове в България. Международното участие ще бъде от Русия, Гърция, Австрия, Норвегия и Швейцария.



В надпреварата ще се състезават участнички от всички възрастови групи и категории, както и най-малките гимнастички - едва 4-5 годишни. Елитните състезателки също ще направят своята контрола.



Специални гости на турнира ще бъдат Илиана Раева, президент на Българската федерация по художествена гимнастика, Мария Гигова, трикратна световна шампионка, както и "златните" момичета на България, бронзови медалисти от Олимпийските игри в Рио.



"Основната цел на състезанието е да се възроди славното минало и успехи на СКХГ ЦСКА от времето на Мария Гигова и сестрите Адриана и Камелия Дунавски. Младите и талантливи, малки надежди на клуба да станат част от "златните" успехи. Желанието ни е да продължим развитието на световно ниво на този традиционен за страната спорт. Да привлечем, колкото можем повече деца в залата, като им покажем грация, изящество и красота. Спортът е здраве, дисциплина и възпитава всички качества, необходими за оформянето на стойностни личности", каза Биляна Проданова, дългогодишен национален състезател и медалистка от големи първенства, европейска вицешампионка, балканска и републиканска шампионка.



Програма на турнира:



1 март 2018



15.00 - Техническа конференция ЗА 2010, 2011, 2012 и С категория.

16.00 - Техническа конференция за ЕЛИТ, А и Б категории.

15.30 - НАЧАЛО на СЪСТЕЗАНИЕ ЗА 2012, 2011, 2010 и С категория.

15.30 - 17.00 2011 C, 2012, 2011 A, B кат. и Ансамбли

17.00 - 17.15 Награждаване

17.15 - 18.30 2010 C, Б, А категории

18.30 - 20.15 2009 С, 2008 С

20.15 - 20.30 Награждаване

20.30 Ц 21.45 ДМВ, ДСВ, ЖЕНИ C категория

22.00 Награждаване



2 март 2018



ЕЛИТ КАТЕГОРИЯ



8.00 - 9.00 ДМВ (ДЕЦА) 2009, 2008

9.00 - 10.30 ДМВ 2007

10.30 - 10.40 Почивка

10.40 - 12.40 ДМВ 2006

12.40 - 13.00 Откриване и награждаване 2009, 2008, 2007, 2006

13.00- 16.00 ДСВ 2005

16.00 - 16.10 Почивка

16.10 - 19. 10 ДСВ 2004, 2003

19.10 - 19.20 Почивка

19.20 - 21.20 Жени

21.20 - 21.30 Награждаване ДСВ, ЖЕНИ



3 март 2018



А, Б КАТЕГОРИЯ



08.00 - 09.15 2009 Б, 2009 А

09.15 - 10.45 2008 Б

10.45 - 10.55 Почивка

10.55 - 12.25 2008 А

12.25 - 12.45 Награждаване 2009, 2008

12.45 - 14.00 2007 Б, 2006 Б

14.00 - 15.20 2007 А

15.20 - 15.30 Почивка

15.30 - 16.30 2006 А

16.30 - 16.45 Награждаване 2007, 2006

16.45 - 18.00 2005 Б, 2004 Б, 2003 Б

18.00 - 20.00 2005 А, 2004 А, 2003 А

20.00 - 20.05 Почивка

20.05 - 21.35 Жени А и Б категория

21.40 Награждаване ДСВ и ЖЕНИ