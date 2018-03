ПьонгЧанг 2018 САЩ поднесе една от най-големите сензации в ПьонгЧанг 2018 22 февруари 2018 | 16:45 0 0 0 0 2

To the semis they go – USA curling will take on Canada in the medal round. pic.twitter.com/LTMWuRec29 — Yahoo Sports (@YahooSports) February 21, 2018

Американците пропуснаха първата си възможност да се отделят от канадците в шестия енд, но се възползваха от втората в осмия, когато пласираха два камъка край бутона за две точки. Скипът на канадците Кевин Куи, двукратен световен шампион, сгреши фатално в деветия енд и отби един от камъните си с последния удар, което го остави само с една точка и точно толкова зад САЩ. Джон Шустър пък остана с чукчето за следващия енд и го завърши с точен клийнър, който застана върху бутона.

MIRACLE on Ice! USA's John Shuster upsets Canada in the Olympic Men's Curling SEMIFINAL, 38 years to the day that USA Hockey had their Miracle Moment. #Olympics #curlinghttps://t.co/1ftSn0Bl05 pic.twitter.com/iJV3dWAqvR — CurlingZone (@CurlingZone) February 22, 2018

Канадският отбор не беше пропускал финал на олимпийски игри от 26 години насам и спечели последните три титли.



Шведите, бронзови медалисти от Сочи, преодоляха с лекота Швейцария. Никлас Един спечели четири точки в четвъртия енд и по две в първия и шестия, което отказа Питър де Крус и неговите съотборници от последните две части.

