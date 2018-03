ПьонгЧанг 2018 Първо злато за Унгария в ПьонгЧанг 2018 22 февруари 2018 | 14:30 - Обновена 0 0 0 0 1



В

Short Track Speed Skating - Men’s 5000m Relay

- 5000m



Gold Hungary

Silver People's Republic of China

Bronze Canada



Congratulations!! pic.twitter.com/NYCJrLDlfO — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) February 22, 2018

Унгарската щафета пък повиши оборотите в ключовите мигове преди финала и се поздрави с дълго чакания успех. Лиу Шаоан, Лиу Шандор Шаолин, Виктор Кнох и Ксаба Бурян донесоха първата в историята зимна олимпийска титла на страната и първи медал изобщо от Игри от 1980 година насам.



Те гарнираха невероятното си постижение с олимпийси рекорд - 6:31.971 минути. Двамата братя Лю са с баща от Китай и майка от Унгария. На второ място остана Китай, бронзов медалист от олимпиадата преди четири години, с 6.32,035 минути. Олимпийският шампион от Ванкувър'2010 Канада спечели бронзовото отличие с 6.32.282 минути.







Част от щафетата на Канада бе Шарл Амлен, който вече има пет олимпийски медала в кариерата си, от които три златни. Той е след най-успешните канадски спортисти в историята на зимни олимпиади. Самюел Жирар пък завоюва втори медал от ПьонгЧанг след златото на 1000 метра. Със спечелването на бронза Канада продължи рекорда си за най-много завоювани олимпийски медали в тази дисциплина и вече имат шест отличия.



Отборът на САЩ, сребърен медалист от Сочи 2014, спечели финал "Б" и остана пети в крайното класиране.

We had three gold medals in the short track today.



Check out the full #Pyeongchang2018 medal table here https://t.co/lnaihOCk3I #bbcolympics pic.twitter.com/ODZsp1TiEQ — BBC Sport (@BBCSport) February 22, 2018



шорттрек, щафета, 5000 метра мъже:



финал "А":



1. Унгария (Шаоан Лю, Шандор Шаолин Лю, Виктор Кнох, Чаба Бурян) - 6:31.971 минути, олимпийски рекорд

2. Китай (Дацзин У, Тянюй Хан, Хунчжъ Сюй, Дъцюан Чън) - 6:32.035

3. Канада (Самюел Жирар, Шарл Амлен, Шарл Корнойер, Паскал Диан) - 6:32.282

4. Република Корея - 6:42.118



финал "Б":



5. САЩ - 6:52.708 минути

6. Казахстан - 6:52.791

7. Япония - 7:02.554 Сериозна драма се разигра по време на финала при щафетите на 5000 метра в шорттрека, а Унгария спечели първата в историята си титла от Зимни олимпийски игри. ПьонгЧанг 2018 квартетът на “маджарите” се пребори с представителите на домакините Република Корея, Китай и Канада за най-ценното отличие. Корейският екип се движеше очаквано добре в челото до средата на състезанието, когато се случи най-лошият възможен сценарий - нелепо падане на олимпийския шампион на 1500 метра от Пьонгчанг 2018 Лим Хьо Джу в 23-а от общо 45 обиколки лиши страната от възможност за медал още на този етап, като корейците завършиха на четвърта позиция.Унгарската щафета пък повиши оборотите в ключовите мигове преди финала и се поздрави с дълго чакания успех. Лиу Шаоан, Лиу Шандор Шаолин, Виктор Кнох и Ксаба Бурян донесоха първата в историята зимна олимпийска титла на страната и първи медал изобщо от Игри от 1980 година насам.Те гарнираха невероятното си постижение с олимпийси рекорд - 6:31.971 минути. Двамата братя Лю са с баща от Китай и майка от Унгария. На второ място остана Китай, бронзов медалист от олимпиадата преди четири години, с 6.32,035 минути. Олимпийският шампион от Ванкувър'2010 Канада спечели бронзовото отличие с 6.32.282 минути.Част от щафетата на Канада бе Шарл Амлен, който вече има пет олимпийски медала в кариерата си, от които три златни. Той е след най-успешните канадски спортисти в историята на зимни олимпиади. Самюел Жирар пък завоюва втори медал от ПьонгЧанг след златото на 1000 метра. Със спечелването на бронза Канада продължи рекорда си за най-много завоювани олимпийски медали в тази дисциплина и вече имат шест отличия.Отборът на САЩ, сребърен медалист от Сочи 2014, спечели финал "Б" и остана пети в крайното класиране.1. Унгария (Шаоан Лю, Шандор Шаолин Лю, Виктор Кнох, Чаба Бурян) - 6:31.971 минути, олимпийски рекорд2. Китай (Дацзин У, Тянюй Хан, Хунчжъ Сюй, Дъцюан Чън) - 6:32.0353. Канада (Самюел Жирар, Шарл Амлен, Шарл Корнойер, Паскал Диан) - 6:32.2824. Република Корея - 6:42.1185. САЩ - 6:52.708 минути6. Казахстан - 6:52.7917. Япония - 7:02.554

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1711 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1