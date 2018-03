ПьонгЧанг 2018 Луда щафета при жените! Домрачова изведе Беларус до златото (снимки) 22 февруари 2018 | 14:26 - Обновена 0 0 0 1 5

#BLR takes the #Biathlon women's team relay #Gold medal! Congratulations! @olympicbelarus @biathlonworld



For all about #PyeongChang2018: https://t.co/YuxIKobHlu pic.twitter.com/dGr9Mk6YA6 — Olympic Channel (@olympicchannel) February 22, 2018

Белорускините стигнаха до титлата, след като успяха да се справят най-добре в изключително тежките условия на силен вятър и обилен снеговалеж, като използваха 9 допълнителни патрона и не завъртяха нито една наказателна обиколка.



В най-лудата олимпийска надпревара в биатлона, в която много отбори повеждаха в класирането, а след това временното класиране се променяше коренно след всяка стрелба, точка сложи Даря Домрачова, която бе почти безгрешна на последния 4-ия пост.



Така трикратната олимпийска шампионка от Сочи 2014 Домрачова изведе Беларус до титлата и златните медали.



На второ място на 10.7 секунди зад победителките остана отборът на Швеция, представен от Лин Першон, Мона Брорсон, Анна Магнусон и Хана Йоберг. Шведките използваха 12 допълнителни патрона.

It’s #Silver for #SWE in the #Biathlon women’s relay! Congratulations! @SWEOlympic @biathlonworld



For everything about #PyeongChang2018: https://t.co/Tgi4eysUrf pic.twitter.com/R5UKRhPTEC — Olympic Channel (@olympicchannel) February 22, 2018

Трети е тимът на Франция (Ане Шавалие, Мари Дорен Абер, Жустин Бреза и Ане Бескон), който финишира на 17.6 секунди зад Беларус с 14 допълнителни патрона и нито една наказателна обиколка.



Французойките излязоха втори след последната стрелба, но Бескон не успя да удържи на вихреното темпо на Йоберг в заключителните два километра. Въпреки това за Бескон това е трети медал от игрите в ПьонгЧанг.

Once again, #FRA wins a #Biathlon medal! This time it's #Bronze in the women's relay! Congratulations! @FranceOlympique @biathlonworld



For everything about #PyeongChang2018: https://t.co/Bgr2SgXvf9 pic.twitter.com/Z201EJUE3g — Olympic Channel (@olympicchannel) February 22, 2018

Българският отбор в състав Емилия Йорданова, Даниела Кадева, Стефани Попова и Десислава Стоянова остана на 16-о място на 2:34.6 минути зад олимпийските шампионки.



Българките завъртяха 2 допълнителни обиколки и използваха 9 допълнителни патрона. Особено силно състезание направиха Кадева и Стоянова, които свалиха с по 11 патрона 10-те си мишени.



Даниела Кадена на първата си стрелба от положение легнал



Десислава Стоянова стряля бързо и безгрешно на първата си стрелба и тогава България излезе на 5-о място във временното класиране.



Състезанието се превърна в истински кошмар за фаворитите от Норвегия и най-вече Германия. Норвежките завършиха на четвърто място с 3 наказателни обиколки и 12 допълнителни патрона, докато Германия остана едва на девето място с 3 допълнителни обиколки и 11 допълнителни изстрела и изоставане от 53.9 секунди.



Олимпийските шампионки от Сочи 2014 ог Украйна пък приключиха на 11-а позиция на 1:41.4 минути с 2 наказателни обиколки и 10 допълнтелни патрона.



Биатлон, щафета 4 по 6 километра, жени:

1. БЕЛАРУС (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дария Домрачова) - 1:12:03.4 часа

2. Швеция (Лин Першон, Мона Брорсон, Анна Магнусон и Хана Йоберг) - 1:12:14.1 часа

3. Франция (Ане Шавалие, Мари Дорен Абер, Жустин Бреза и Ане Бескон) - 1:12:21.0 часа

4. Норвегия (Синоеве Солемдал, Тирил Екхоф, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Олсбу) - 1:12:33.1 часа

5. Словакия (Паулина Фиалкова, Анастасия Кузмина, Тереза Полякова, Ивона Фиалкова) - 1:12:41.8 часа

6. Швейцария (Елиза Гаспарин, Лена Хаецки, Селина Гаспарин, Ирене Кадуриш) - 1:12:46.9 часа

- - -

16. БЪЛГАРИЯ (Емилия Йорданова, Даниела Кадева, Стефани Попова и Десислава Стоянова) - 1:14:38.0 часа.



ПЪЛНИ РЕЗУЛТАТИ - ТУК!!!



