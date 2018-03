ПьонгЧанг 2018 Най-възрастният олимпийски шампион в алпийските ски си купува две китари 22 февруари 2018 | 10:46 0 0 0 0 1



"По традиция след победа си купувам китара. Този път става въпрос за победа на Олимпиада, така ще това е достойно за две китари. Спечелването на златен олимпийски медал винаги е било голямата цел през цялата ми кариера. Това е най-голямото ми постижение. Не много хора могат да се похвалят с олимпийска титла. Това е върхът", коментира Мирер.



A post shared by Andre Myhrer (@andremyhrer) on Feb 15, 2018 at 9:57pm PST



Освен че стана най-възрастният олимпийски шампион в историята на алпийските ски, той е и първият швед, който триумфира в дисциплината след легендата Ингемар Стенмарк през 1980 година.



"Постарах се да използвам максимално опита си. Това са четвъртите ми Олимпийски игри. Има на какво да се облегна. Когато пристигнах в Пьончан, имах притеснения заради болки в коляното, не бях в оптимална форма. Хиршер и Кристоферсен бяха абсолютни фаворити. На аз тренирах здраво, възползвах се от ситуацията и изпълних мечтата си", каза още Мирер.



Световният шампион Марсел Хиршер (Австрия) и Хенрик Кристоферсен (Норвегия) не успяха да завършат.



