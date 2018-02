Авто Мания Посичащ конкуренцията: Mitsubishi Allroads Ronin от Vilner 23 февруари 2018 | 12:40 - Обновена 0 0 0 0 0 Mitsubishi Allroads Ronin by Vilner е първият проект на Атанас Вилнер за 2018-а и е една от най-цялостно преработените коли, напускали ателието. Автомобилът изумява с количеството и качеството на детайлите си. Името му е свързано с традициите на Япония, откъдето произхожда Mitsubishi Lancer. Vilner ги пречупва през арт призмата си, за да създаде невиждан досега продукт със силен, индивидуален характер. Интериорът няма абсолютно нищо общо със серийния, в колата не е останал нито един недокоснат квадратен сантиметър. Концепцията на салона е базирана на идеята за традиция и майсторство, изпълнени с материали в топли тоналности. Същите контрастират с хладното излъчване на метализираните елементи, напомнящи оръжията на самураите.

Интериорът няма абсолютно нищо общо със серийния, в колата не е останал нито един недокоснат квадратен сантиметър. Концепцията на салона е базирана на идеята за традиция и майсторство, изпълнени с материали в топли тоналности. Същите контрастират с хладното излъчване на метализираните елементи, напомнящи оръжията на самураите. Традиционни самурайски брони в салона - основен мотив в салона са релефите при корите на вратите, подлакътника и подглавниците. Наподобяващите дърворезба 3D повърхности всъщност са изработени от топло пресован велур - шарка, която интерпретира текстурата на самурайските брони. За този проект Вилнер избира високотекноллогичната японска амарета пред алкантарата. С нея покрива голяма част от таблото, горната част на облицовките на вратите, колонките, средите на седалките и дори кората под задното стъкло. Мечове катана във вратите - декоративните лайстни в салона са метализирани, а тези на вратите наподобяват острие на катана. Повърхността е специално обработена да цитира вълнообразния хамон на заточване, характерен за ефективното хладно оръжие. Ръчната спирачка също е стилна препратка към катаната. Специално за проекта Вилнер създава и метална брошка, която поставя на различни места в салона. Подобният на бижу орнамент присъства на скоростния лост, на седалките и дори на стелките. Драстично подобрени уреди и волан - собено забележителен е воланът, който е тотално преработен, с ергономичен обръч, висококачествена кожа и амарета, а спиците му са метализирани. Километражът и оборотомерът са изпълнени в стил ‘Ferrari’, но с щипка Vilner дизайн – идентичен шрифт, стрелки с вертикална стартова позиция и синя подсветка. Те контрастират с покритите с релефен фурнир повърхности, които създават благородно усещане за топлота. Коланите са сменени с кафяви, а централното огледало е без рамка. Рекордно количество шумоизолация - в техническо отношение са нанесени подобрения, превърнали този Lancer Ralliart в още по-ефективна машина. Просветът на колата е увеличен с 20 мм, а боядисаните в ‘Candy Apple’ джанти са обути с гуми Yokohama Geolandar A/T-S. В комбинация с двойното предаване и мощният 241 к.с. турбо мотор, автомобилът е още по-способен. Добавени са и близо 35 килограма шумоизолация, рекордно количество за проект на Vilner. Благодарение на нея акустичният комфорт на борда е сериозно подобрен: салонът е 2,5 пъти по-тих отпреди. Технически ъпдейт в интериора е и новият 11-инчов дисплей с камера за заден ход. Брутално ефективна осветителната система - Фаровете на Allroads Ronin са сменени, разполагат с дневни LED елементи, стоповете са изцяло LED, а отпред са добавени диодни прожектори с мощност от по 60 вата и алуминиеви корпуси. "Офроуд" веждите са изработени специално за автомобила от нулата. Добавена е и допълнителна антикорозионна защита на пода, задният капак е боядисан в черно, а бойното излъчване на Ronin е подсилено с черен гланц и червено при предната част. Арт рисунката на покрива изработена по специална технология - тя е "огледален образ" на изпълнението на тавана вътре в колата. Подход, който се прилага за пръв път от Vilner. Крайният резултат е автомобил с внушителна визия и проект неколкократно надхвърлящ стойността на базовия Ralliart. Кола, която е призвана да посече конкуренцията. "Това не типичен ронин, не е самурай, който се лута в търсене на новото си "Аз", казва Атанас Вилнер. "Това е ронин, превърнал се в господар на себе си, за да покорява всички пътища". Това е Mitsubishi Allroads Ronin by Vilner. "Това не типичен ронин, не е самурай, който се лута в търсене на новото си "Аз", казва Атанас Вилнер. "Това е ронин, превърнал се в господар на себе си, за да покорява всички пътища". Това е Mitsubishi Allroads Ronin by Vilner.

