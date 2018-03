ПьонгЧанг 2018 САЩ прекъсна доминацията на Канада на олимпийски игри 22 февруари 2018 | 09:53 - Обновена 0 0 0 0 1



Канадките, които бяха спечелили последните четири олимпийски финала, три от които точно срещу американките, бяха в серия от 24 поредни победи на Зимни Игри.



Двата тима се срещнаха в груповата фаза и тогава "Кленовите листа" триумфираха с 2:1.



Finally!



Team USA ends its 3-game losing streak against Canada in the gold medal match, winning 3-2 in a shootout. pic.twitter.com/xlTAwppyU4 — SportsCenter (@SportsCenter) 22 февруари 2018 г.

В днешния финал САЩ поведе 26 секунди преди края на първия период при числен превес с попадение на Хилъри Найт.



Хейли Ървинг изравни във втората на втората част, а 4:55 минути по-късно Мари-Филип Пулен даде аванс на Канада.



USA Wins Hockey Gold



Team USA hands Canada first Olympic loss since 1998 to win gold medal in a shootout #USAvsCAN pic.twitter.com/xquTkUiXkd — Bleacher Report (@BleacherReport) 22 февруари 2018 г.

Американките изравниха 6:21 минута преди финалната сирена на редовното време след точен изстрел на Моник Ламуро-Морандо.



До края и в продължението двата състава действаха по-предпазливо и се стигна до дузпи. След първата серия от по пет изпълнения резултатът беше 2:2, а при шестото Жослин Ламуро-Дейвидсън реализира, а Мегън Агоста не успя да преодолее вратарката Мади Рууни и САЩ триумфира, както и преди година на финала на Световното първенство също с 3:2 с дузпи.



Рууни изигра основна роля за победата с 37 спасявания в двубоя.



Two pictures.

For USA: a victory that has taken a generation to complete. Twenty years after Nagano Team USA are once again Olympic champions.

For Canada: utter heartbreak. A 24-game winning streak in the Olympics ended in a shootout. #USAvsCAN pic.twitter.com/bkjreO3uPK — Mike Murphy (@DigDeepBSB) 22 февруари 2018 г.

хокей на лед, жени:

1. САЩ

2. Канада

3. Финландия

4. Русия

5. Швейцария

6. Япония

