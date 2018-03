Бейзбол Абсурдна идея разбуни духовете в бейзбола 22 февруари 2018 | 09:40 - Обновена 0 0 0 0 1



Популярният ТВ и радио водещ Рич Айзън сензационно обяви в шоуто си по радио "Фокс Спортс", че източник от Мейджър лийг му е споделил следния план: В лигата се обсъжда правило, според което всеки тим, който в 9-ия ининг изостава в резултата, ще има право в последното си нападение да изпрати да удрят които трима батери поиска.

One #MLB executive told @richeisen about an idea to improve excitement in the game by allowing managers to put anyone up to bat in the 9th inning if trailing. Good idea or crazy? pic.twitter.com/IgM6Zrofer — Rich Eisen Show (@RichEisenShow) February 20, 2018

Например, ако отборът губи с 0:2, а на ред да батират са №7, №8 и №9, то мениджърът ще може вместо тях да посочи №3, №4 и №5. Или дори №1, №6 и №4. Намерението е това да важи само и единствено в 9-ия ининг, но не е много ясно какво би се случило, ако се стигне до допълнителни части. Според Айзън в екстра инингите вероятно редът на батиране ще продължава от там, където е бил прекъснат след 8-ия.



В цитираните мотиви на анонимния шеф от МЛБ е даден пример с други спортове: "В никой друг спорт най-добрите играчи не седят на пейката в последните минути на мача. Представете си Леброн, Брейди, Реналдо (б. р. – има се предвид Кристиано Роналдо) да гледат отстрани."



There's an idea being floated in MLB of a manager being allowed to bat whoever he wants when trailing in the 9th.



MLB exec: "No other sport has the best players sitting on the bench in the final minutes of a game. Imagine LeBron, Brady, Renaldo watching from the sidelines" https://t.co/JGts5naG4U — Rich Eisen (@richeisen) February 21, 2018

Моментално се появиха контрааргументи срещу абсурдната идея. Един от събеседниците в студиото на "Рич Айзън Шоу" веднага отбеляза, че това би ощетило всеки питчер, който в 9-ия ининг е само на 3 аута от победата – да не говорим за такива, които се борят за "ноу хитър" или перфектен мач.



В социалните мрежи пък се появиха купища подигравки по адрес на авторите на този план. "Страхотна идея! И ако резултатът не бъде изравнен, треньорът и избраните от него батери трябва да бъдат изяждани от тигри." (



The reaction to the idea an #MLB executive told @richeisen of allowing a manager to make any batting order in the 9th inning that Rich threw out yesterday was met with mixed reaction from our audience: pic.twitter.com/Nw45R7TmBP — Rich Eisen Show (@RichEisenShow) February 21, 2018

