Зимни спортове Лас Вегас отново лидер в НХЛ след разгром над Калгари 22 февруари 2018 | 09:23



Седем различни играчи вкараха головете за тима на Вегас, който с 84 точки постави рекорд за най-много точки на отбор в дебютния му сезон в лигата. До момента това постижение се държеше от Флорида Пантърс - 83 точки през сезон 1993-94.



Another day, another @GoldenKnights record. Can't stop, won't stop. #NHLMilestones via @SAPSports. pic.twitter.com/XU8Mt7Qba4 — NHL (@NHL) 22 февруари 2018 г.

Попаденията за успеха реализираха Райън Карпентър, Уилям Карлсън, Райли Смит, Алекс Тух, Лука Сбиса, Ерик Хаула и Коди Акин.





Through the legs and in the net: A @CarpyDeuces story. pic.twitter.com/nZV8vVLwbN — NHL (@NHL) 22 февруари 2018 г.

Чикаго извоюва победа с 3:2 след дузпи срещу Отава и записа едва втора победа в последните 11 мача.

Ник Шмалц реализира победния гол при наказателните удари.



В редовното време двата отбора си вкараха по два гола - Патрик Кейн реализира 23-ия си гол за сезона и след това асистира на Артьом Анисимов за второто попадение.



За Отава се разписаха Мат Дюшен и Зак Смит.



The curl, drag and rip performed by @Matt9Duchene. #OTTvsCHI pic.twitter.com/4521i27mWX — NHL (@NHL) 22 февруари 2018 г.

Победата на Чикаго бе перфектен подарък за старши треньора на тима Жоел Кеневий в неговия мач номер 1600 в НХЛ. Единствено Скоти Боуман и Ал Арбър имат повече.



Анахайм надигра Далас с 2:0 и записа четвърта поредна победа в НХЛ. Вратарят Райън Милър спаси 41 удара и регистрира 42-и мач без допуснат гол в лигата.



