Бушар се яви в съда по делото срещу USTA

Тогава Бушар се подхлъзва, пада и получава мозъчно сътресение. Тя вини организаторите за инцидента, тъй като са използвали хлъзгав почистващ препарат. Защитата пък залага на тезата, че Бушар не е трябвало да се намира в този час в помещението.



"Исках да си взема ледена баня. Бях само по шорти, джапанки и спортен сутиен. Подхлъзнах се и паднах по гръб, а химикалите изгориха кожата ми. Лежах в шок, взирайки се в тавана", каза Бушар, която вследствие на инцидента се оттегля от участие в турнира.

От USTA настояват, че тя не е трябвало да бъде в помещението в 23 часа вечерта, когато се почиства и затова е било напръскано с препарати. Аргументът на Бушар е, че в наръчника за играчи не е имало изрично написани времеви ограничения.



Не се съобщава какъв е финансовият иск, който канадката е предявила срещу организаторите. Бушар, която в момента заема 116-ата позиция в света, така и не повтори успехите си отпреди инцидента в Ню Йорк.

