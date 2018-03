ПьонгЧанг 2018 Марсел Хиршер сензационно отпадна в слалома, швед грабна титлата 22 февруари 2018 | 05:29 - Обновена 0 0 0 0 1



Големият фаворит в дисциплината Марсел Хиршер се провали шумно още в първия манш, като пропусна врата в средата на дистанцията и приключи участието си, а лидерът след първото спускане Кристоферсен се провали в началото на втория манш. Двамата българи на старта - Алберт Попов и Камен Златков, също не успяха да преодолеят трасето, като отпаднаха в първия манш.



С провала си Хиршер се присъедини към компанията на считаната за сигурна победителка при жените в слалома Микаела Шифрин, която също не спечели считания за сигурен медал в коронната си дисциплина.



Австриецът, който вече взе две титли в Пьонгчанг от гигантския слалом и комбинацията, не беше отпадал в първи манш от 14 януари 2016 година, като това се случи отново в Азия по време на старт за Световната купа в Япония.



"Добре, че има все още свободни билети за връщане у дома. Карах слабо в тренировките през цялата седмица и реално нямах големи шансове за медал, поне такова предчувствие имах", опита се да се пошегува Хиршер, който пропусна исторически шанс да стане едва четвъртия алпиец в историята с три титли от една олимпиада. За последно при мъжете това стори легендарният французин Жан-Клод Кили преди половин век.



По ирония на съдбата вратите за слалома бяха наредени от треньора на Австрия, но това не му се оказа от полза. Хиршер тръгна лошо, като загуби време още в началото, след което предприе риск и загуби.



Лидерът след първия манш стана Хенрик Кристоферсен от Норвегия пък пропусна врата в началото на втория манш и така и не успя да се възползва от отсъствието на Хиршер на пистата.



Така шампион стана Андре Мирер от Швеция, който вървеше втори след първия манш. Подиума допълниха швейцарецът Рамон Ценхойзерн и Михаел Мат, които изостанаха съответно да 0,34 и 0,67 секунди зад Мирер.



Ски-алпийски дисциплини, слалом, мъже:

1. Андре Мирер (Швеция) - 1:38.99 минута (47.93 секунди в първия манш и 51.06 секунди във втория манш)

2. Рамон Ценхойзерн (Швейцария) - 1:39.33 (48.66 и 50.67)

3. Михаел Мат (Австрия) - 1:39.66 (49.00 и 50.66)

4. Клеман Ноел (Франция) - 1:39.70 (48.58 и 51.12)

5. Алекси Пентюро (Франция) - 1:39.72 (48.54 и 51.18)

6. Виктор Мюфа-Жанде (Франция) - 1:39.75 (48.34 и 51.41)

- - -

Камен Златков (България) - отпадна в първия манш

Алберт Попов (България) - отпадна в първия манш





