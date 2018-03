Шампионска Лига Ливърпул срази Манчестър Юнайтед в ШЛ при младежите (видео) 21 февруари 2018 | 19:02 - Обновена 0 0 0 1 6



Записалият вече участия за първия тим Бен Уудбърн вкара първия гол след 11 минути, а повилият се като смяна португалец Рафаел Камачо удвои в 78-ата. Двата тима удариха и по една греда през първото полувреме.

A shake of the hands between the two managers and we're underway...



Liverpool v Man Utd in the UEFA Youth League last-16 is live on BT Sport 2 HD now pic.twitter.com/VQWreu2aWT — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 21, 2018

Домакините, начело на които е Стивън Джерард, бяха по-добрият отбор. За състава на Ники Бът най-силно се представи Тахит Чонг, който е известен основно с интересната си прическа. Точно след шут на холандеца топката се отби в напречния стълб на вратата на Ливърпул.



Победителят се определя само в една среща, като при жребия нямаше поставени отбори. За четвъртфиналите вече се класираха Атлетико Мадрид, Порто, Тотнъм, Барселона и Манчестър Сити. По-късно днес има ще два мача.



В следващия кръг Ливърпул ще играе с Манчестър Сити.



ЛИВЪРПУЛ - МАНЧЕСТЪР ЮН 2:0

1:0 Уудбърн (11)

