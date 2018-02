Формула 1 Изненадваща проверка за допинг на Фернандо Алонсо 21 февруари 2018 | 17:34 - Обновена 0 0 0 0 0 Неочаквано почукване на вратата получил Фернандо Алонсо тази сутрин в 6 часа. Когато отворил вратата, попаднал на усмихнат представител на Световната допинг агенция. Нейните служители имат право да се появяват без предупреждение в дома или хотела на даден спортист, а правилата задължават всички да уведомяват агенцията за точното си местонахождение по целия свят. Алонсо, който тази седмица тества в Арагон с тима на Тойота от Световните серии за издръжливост, прилежно дал проба, като дори постнал снимка на неочаквания посетител в Инстаграм. 6:10 AM. Antidoping control.

https://t.co/deSWgthobM — Fernando Alonso (@alo_oficial) 21 февруари 2018 г. Двукратният световен шампион е вторият състезател от Формула 1, проверен тази седмица. Ромен Грожан също бил събуден в 6 сутринта в понеделник. Nothing better than an anti-doping test at 6am to start your day... — Romain Grosjean (@RGrosjean) 19 февруари 2018 г. За щастие Ф1 досега се радва на чисто досие по отношение на допинг пробите, но независимо от това проверките са зачестили. Даниел Рикардо споделя, че бил тестван у дома си навръх Коледа… Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



