Моторни спортове BT Sport ще излъчва MotoGP още поне 3 години 21 февруари 2018 | 17:10 - Обновена



BT Sport will be the home of @MotoGP until 2021



"Four more years, four more years!" https://t.co/U6nh0Q7Tov pic.twitter.com/ZYc1f6yf3f — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) February 21, 2018 BT Sport ще продължи да държи ексклузивните права за излъчването на живо на кръговете от MotoGP във Великобритания и Ирландия поне до края на 2021 година. Днес двете страни удължиха партньорството си с нова тригодишна сделка. BT Sport взеха правата за мотоциклетния шампионат от BBC през 2014 година. Сузи Пери и Крейг Дойл ще продължат да покриват всички състезания пред камерите на медиата, включително тези от по-малките класове – Moto2 и Moto3, както и всички тренировки и квалификации.

