Новият най-добър приятел на семейството - Opel Combo Life

Opel продължава своята продуктова офанзива, представяйки на пазара един истински многобоец в лицето на новия Opel Combo Life – семеен автомобил-чудо, който прави всичко възможно. Петото поколение на Combo е създадено на основата на изцяло нова конструктивна архитектура. Той е изключително просторен, много практичен, гъвкав и многофункционален, оборудван е с една или с две задни плъзгащи се врати и може да бъде поръчан в къс (4,40 метра) дълъг (4,75 метра) вариант и с пет или със седем места.Новия Opel Combo Life притежава три индивидуални седалки на втория ред - всички със система за монтаж на детски столчета. По-впечатляващ е начинът, по който новият Opel Combo Life повишава нивото по отношение на технологичните амбиции в този пазарен сегмент и издига равнището на безопасността и комфорта в ново измерение. Моделът е оборудван с технологии и електронни системи за подпомагане на водача, добре познати от компактния клас автомобили и SUV сегмента на пазара като функцията за предупреждение за сънливост на водача DDA (Driver Drowsiness Alert), камерата за обратно виждане RWC (Rear View Camera) със 180° панорама от птичи поглед, head-up дисплей, система за подобряване на сцеплението IntelliGrip и комфортни функции като отоплението на седалките и отопляемия кожен волан. Една новост в гамата от асистиращи системи на Opel е страничната защита (Flank Guard). Тя подпомага водачите, когато правят маневри с ниска скорост.

Удобни свръхмодерни технологии и електронни системи за подпомагане на водача

Новият Opel Combo Life се отличава със значително увеличен брой на високотехнологичните функции за безопасност и комфорт, повдигайки съществено летвата в своя сегмент. Combo Life предлага също и типичните за марката Opel модерни инфоразвлекателни системи, предлагащи съвместимост с Apple CarPlay и Android Auto и до осеминчови капацитивни цветни сензорни екрани. Удоволствието за пътниците се увеличава допълнително от различните възможности за зареждане на мобилни устройства. Електрическият контакт с 230 V в отделението за краката на пътника до водача позволява дори вклюване на лаптоп компютър.

Приветливо излъчване - балансирано, здраво и уверено

В сравнение с останалите автомобили в този пазарен сегмент, неговата каросерия има по-къс преден надвес и по-висок преден капак. Изглежда по-балансиран, здрав и уверен. Най-изразителната част от новия модел безспорно е областта около предната решетка, където фаровете с типичните за Opel криловидно оформени дневни LED светлини се свързват прецизно и хармонично помежду си в прецизно очертана линия.

Под предния капак клиентите на новия Opel Combo Life ще открият възможност за избор между разнообразни бензинови и дизелови турбодвигатели с директно впръскване на горивото. Всички задвижващи агрегати съчетават удоволствието от шофирането с енергийна ефективност и изключително нисък разход на гориво. Двигателите могат да бъдат съчетани както с пет или шестстепенни механични предавателни кутии, така и с първата в този сегмент от пазара осемстепенна автоматична трансмисия.

