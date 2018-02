Тито Ортиз се надява на трети мач срещу Чък Лидел

Бившите шампиони в полу-тежката категория на UFC - Тито Ортиз и Чък Лидел имаха помежду си една от най-големите вражди, съществувала в света на Смесените бойни изкуства.



Въпреки, че според двамата известни бойци, те са се оттеглили окончателно от активна състезателна кариера, Ортиз изказа интерес относно трети мач помежду им, с който да сложат точка на спора.



Тито обяви, че има голям интерес да се бие отново срещу Лидел в ММА клетката.

„Всъщност много бих искал да го направим. Около Нова година попитах хората в UFC дали не желаят да организират Чък Лидел срещу Тито Ортиз 3, а те ме погледнаха и се изсмяха. Отговориха ми, че Чък нямало да успее да мине прегледите, за да се бие отново. Бил е в безсъзнание от нокаути поне пет пъти и гарантираха, че докторите няма да му дадат лиценз. Заради това нищо не зависи от мен.” завърши Тито.

Въпреки информацията, която му е била дадена от UFC, Ортиз продължава да се надява на трети сблъсък с „Ледения”. Чрез Twitter той сподели :

„Да го напавим!!!! Феновете го заслужават! Просто за веселбата...”

Let’s go!!!!! The fans deserve it! Just for fun. @UFC https://t.co/ZVKkXJZBUR