Ясен е и последният пилот за 2018 в MotoGP

Хафиз Сиахрин стана последният сигурен пилот на стартовата решетка в MotoGP за сезон 2018. Той направи дебюта си в кралския клас миналата седмица на предсезонния тест в Тайланд със сателитния отбор на Yamaha. Сиахрин ще бъде съотборник на изненадата от миналия сезон Йоан Зарко и ще замести Йонас Фолгер, който все още се възстановява от рядко генетично заболяване . Именно то не му позволи и да приключи сезон 2017 и пропусна последните четири кръга.

23-годишният Сиахрин е първият пилот от Малайзия с място в кралския клас. Той се състезава в междинния клас Moto2 от 2014 година, а най-добрият му сезон е 2016, когато финишира девети в генералното класиране с Kalex. Миналата година малайзиецът спечели и два подиума. На теста в Тайланд той остана с 21-во време, на 1.756 секунди зад еталона, поставен от Дани Педроса. Шефът на тима Ърв Поншарал описа новия пилот като "най-доброто решение".

"Той свърши страхотна работа, осъществяваше прогрес всеки ден и накрая завърши само на 1.7 секунди от най-доброто време без да е достигнал потенциала си. Мисля, че намерихме пилот, който точно отговаря на това, което търсим", сподели Поншарал.

After The Flag discuss Hafizh Syahrin's debut ride on a #MotoGP machine at the #ThaiTest



