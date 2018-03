ПьонгЧанг 2018 Линдзи Вон през сълзи: Тялото ми не може да издържи още четири години 21 февруари 2018 | 11:39 - Обновена 0 0 0 1 6



“Днес спечелих бронзов медал, който го чувствам като златен. Това беше един невероятен ден, който никога няма да забравя. Благодаря на всеки, който ме поздрепяше и ми помогна да стигна до тук. Обичам ви, всички”, написа развълнуваната “Ледена кралица” в Туитър.



“Иска ми се да продължа да се състезавам. Иска ми се това да не е последната олимпиада, но е. Mоето тяло просто не може да издържи нови четири години. Затова се опитвам да приема това, да се справя с емоциите и да се наслаждавам на всеки момент”, добави легендарната американка.



No Gold for Vonn.

Tears and excuses.

Earned a Bronze in her best event. pic.twitter.com/Z0BFg1gvxf — The Coup Failed (@Trumpwatcher) 21 февруари 2018 г.

След като дебютира на 17-годишна възраст на Олимпиадата в Солт Лейк Сити 2002, където най-доброто й класиране бе шесто място в комбинацията, Вон претърпя контузия, която й попречи да преследва мечтата си в Торино четири години по-късно. Тя обаче завоюва злато в спускането и бронз в супер-Г във Ванкувър през 2010 година. Травми извадиха Вон от Игрите в Сочи 2014, но тя се пребори с болката, за да бъде в ПьонгЧанг.



“Ако си помислите какво се е случило през последните осем години и какво съм преживяла, за да дойда тук, ще разберете, че дадох всичко от себе си и този медал е сбъдната мечта. Трябва да гледаме нещата в перспектива. Разбира се, щях да съм радостна, ако бях спечелила златото, но, честно казано, и това е невероятно и аз съм много горда”, каза още Линдзи Вон.



