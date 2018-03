ПьонгЧанг 2018 Канадецът Брейди Леман спечели златния медал в ски-кроса 21 февруари 2018 | 09:00 - Обновена 0 0 0 0 0



Канадците си осигуриха минимум един медал, след като за финала се класира още един техен представител. Кевин Дръри от Торонто обаче падна малко сред средата на дистанцията, след като се сблъска със Сергей Ридзик от отбора Олимпийски спортисти от Русия. Ридзик успя да се възстанови и все пак да завърши, като така спечели и бронза.



BREAKING: Canada has captured their ninth gold medal of #PyeongChang2018 as Brady Leman wins the men's ski cross. https://t.co/HiN2kGHjdr pic.twitter.com/SmUpxtoKW8 — SportsCentre (@SportsCentre) 21 февруари 2018 г.

Второто място остана за швейцареца Марк Бишофбергер. Леман и Бишофхофер бяха днес във всяка една от квалификационните серии, като само в първия кръг победата беше за швейцареца. На четвъртфиналната гонка, както и на полуфинала и финала, канадецът демонстрира отлична адаптация към трасето и железни нерви и винаги печелеше.



Представителе на Кленовите листа бяха основен фаворит в тази дисциплина, след като имаха поне трима претенденти за медалите преди полуфиналните спускания. Един от тях обаче- Крис дел Боско от Монреал също падна лошо и беше откаран в болницата. Говорителят на отбора по ски-свободен стил и сноуборд на Канада заяви, че за момента съмненията са за счупен таз.



#BREAKING: Canada's Brady Leman wins GOLD in men's skicross.https://t.co/LiP9tUT6uS pic.twitter.com/Vh2cioPFnF — Sportsnet (@Sportsnet) 21 февруари 2018 г.

Крайно класиране в ски-кроса в свободния стил при мъжете:

разпределение на медалите:

1. Брейди Леман (Канада)

2. Maрк Бишофбергер (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (Олимпийски спортисти от Русия)

4. Кевин Дръри (Канада) - незавършил



малък финал:

1. Aрмин Нидерер (Швейцария)

2. Aрно Боволента (Франция)

3. Филип Флисар (Словения)

4. Дейвид Дънкан (Канада)

