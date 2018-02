Нова енергийна напитка иска да купи Форс Индия Ф1

Британска компания производител на енергийна напитка преговаря за закупуването на Форс Индия Ф1. Марката Рич Енерджи (Rich Energy) предлага 200 милиона паунда (230 млн. евро) за отбора, завършил на 4 място в миналогодишния шампионат.

Очакванията са тимът от Силвърстоун да смени собствеността си, тъй като сегашният му притежател Виджей Маля има сериозни проблеми с правосъдието. Индийският бизнесмен се бори с това да бъде екстрадиран в родината му, където е обвиняем в пране на пари.

Рич Енерджи е нова компания, а сред нейните собственици и представителни лица е футболистът на Нюкасъл Роб Лий. Фирмата вече има редица партньорства във Формула 1, в това число с Гран При на Монако. Енергийната напитка има договори за доставка с Уест Хем Юнайтед и веригата хотели Хилтън.

