Porsche качи Cayenne в сърцето на Френските Алпи

Ако отидете на ски ваканция в курортното селище Мерибел във Френските Алпи до средата на месец април, намерете малко време и обърнете внимание на величествения кристален купол, във вътрешността на който е поставен Porsche Cayenne.

Немската компания създаде най-високия и странен т.нар. "pop-up store" в сърцето на Алпите на надморска височина от 2 300 метра. До 9 март преди да влязат на топло, посетителите ще могат да си насрочат и безплатен тестдрайв с Cayenne, като Porsche е подготвил специален маршрут, включващ участък със спускане и покрито със сняг офроуд трасе. Освен в най-новия SUV на марката посетителите ще могат да запишат тестдрайв и с Macan или Panamera Sport Turismo, като задържително ще им бъде осигурен и инструктор.

Новият SUV автомобил притежава по-заоблена форма от предишното поколение. Въпреки че е само с осем сантиметра по-дълъг отпреди, Cayenne може да се похвали с 15% по-голям багажник. В зависимост от баланса автомобилът "олеква" с максимум до 45 килограма. Той е комплектован с трилитров турбо V6 двигател с 340 кс и 450 Нм въртящ момент, осемскоростна автоматична кутия и задвижване на четирите колела.

Да поставят Cayenne на това специално място е коствало доста голямо усилие на Porsche. 3-тонната кристална констукция е поставена с помощта на френска планинска авиокомпания, а дори самият Cayenne не се е качил сам. Куполът издържа и на набезите на бурята "Елинор", чиито пориви на вятъра достигнаха 170 км/ч на тази надморска височина, а температурите паднаха до -25 градуса по Целзий.

The temporary #Porsche pop-up store in the French Alps offers the opportunity for test drives on the mountain roads. More: https://t.co/R9igMy7PdN pic.twitter.com/3TsoSjgf8M