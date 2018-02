Ожие негодува срещу правилата на WRC

Световният шампион в Световния рали шампионат (WRC) Себастиен Ожие даде дързък отговор, когато бе заставен да обясни незадоволителния си финал на рали Швеция. Французинът бе с 11-о време след последната състезателна отсечка, а само наказание на съотборника му Елфин Еванс го прати на десетата позиция. На последния суперспециален етап Ожие успя да финишира с второ най-добро време и спечели четири бонус точки, а десетата му позиция му донесе още една.

Пилотът на Ford стартира първи заради лидерството си в класирането, както е по правилник. Участъците обаче бяха обилно заснежени, а Ожие разкрива, че се е чувствал като снегорин за своите конкуренти. След първия ден той остана на 11-а позиция, а втория и третия ден трябваше отново да стартира сред първите пилоти, тъй като подредбата на старта тогава се обръща, така че най-бавните да тръгнат първи. Именно това бе предпоставката Ожие да отправи силни критики към организацията на WRC и да спомене за нечестни предимства за някои пилоти.

"От четири години вече се боря за различни правила относно старта. Това все пак е световен шампионат и всеки иска да даде най-доброто от себе си и да се възползва от всеки шанс да спечели точки. Още от началото на този състезателен уикенд бе ясно, че дори подиумът е невъзможен", коментира Ожие.

Not having any chance to fight for the top places made it a really hard #RallySweden for us. I can't wait to be in Mexico and put this behind us!



