Обертан и компания отпразнуваха победата над Ботев с чалга и водка

Трима футболисти на Левски поляха измъчената победа с 1:0 над Ботев (Пловдив) в дербито от 21-ия кръг на Първа лига. Сред купонджиите бе и голямата звезда на “сините” Габриел Обертан, който очевидно вече се чувства като у дома си в България.Французинът, който се появи на терена през второто полувреме и имаше основна заслуга за головата атака, беше в компанията на резервите Аймен Белаид и Антони Белмонт. Триото се забавлява под звуците на хитовете на известните родни изпълнители Константин, Илиян и Борис Дали в едно от култовите поп-фолк заведения в Студентски град.На масата на играчите имаше бутилка маркова водка, което със сигурност няма да се понрави на треньора на Левски Делио Роси, известен със своята строгост и взискателност. Бившият футболист на Манчестър Юнайтед беше в центъра на вниманието и се снима с куп фенове и фенки, а триото остана в дискотеката до ранни зори.Фен групата във Facebook "От засада" направи забавен колаж на Обертан, озаглавен "From Manchester United to Plazza: The Gabriel Obertan Story".