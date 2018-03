ПьонгЧанг 2018 Аня Першон: Линдзи Вон е фаворит за титлата в спускането 20 февруари 2018 | 16:24 - Обновена 0 0 0 0 0



"Бих посочила Линдзи Вон като фаворит в спускането, тъй като според мен трасето е доста удобно за нея. Тя е дошла тук, за да прослави както себе си, така и страната си. Проблемът е, че до момента американците не се представят особено убедително в ските и това ще стовари огромно напрежение върху нея. Предвид отказването на Микаела Шифрин, бих поставила сред фаворитите още София Годжа и Рамона Зибенхофер", заяви Першон.

"В алпийските ски винаги са възможни изненади, особено когато снега е толкова непредсказуем, колкото е този в Пьончан. Трасето е много технично и с изобилие от завои, нямаш никакво време да си отдъхнеш. Освен това нивото на сцепление е много високо, което прави всеки детайл от карането много важен. Трябва да се приспособиш към условията и леко да промениш начина, по който караш обикновено", каза още шампионката от Игрите в Торино през 2006.



Линдзи Вон също сподели какви са очакванията й за състезанието, което най-вероятно ще бъде последното в нейната олимпийска кариера. Шампионката от Игрите във Ванкувър през 2010 година отново демонстрира добро настроение и увереност в собствените сили след тренировките по трасето.



"Доволна съм, карах стабилно. Не поемах рискове, просто направих няколко ориентировъчни спускания. Снегът е малко мек и поради това пропуснах една от вратите, но си взех бележка. Опитах няколко нови техники, които според ме се получиха добре, но след тренировката ще изгледам записите и тогава ще реша дали да ги използвам в самото спускане. Много съм развълнувана и нямам търпение състезанието да започне", каза Вон в интервю за Евроспорт.



"За щастие ще имам възможност сама да избера състезателния си номер. В никакъв случай няма да съм първа, както в последното състезание, тъй като е леко изнервящо да караш преди всички, особено на това трасе. Ще видя какво ще избере София Годжа, но със сигурност няма да избера № 1" сподели още американската суперзвезда.

