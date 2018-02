Формула 1 Новият Алфа Ромео Заубер и различната философия (видео+снимки) 20 февруари 2018 | 15:25 - Обновена 0 0 0 0 0 Ф1 отборът Заубер представи състезателния автомобил за сезон 2018 във Формула 1 и даде начало на официалното си дългогодишно партньорство с италианския конструктор Алфа Ромео. Дизайнът на C37 е почти идентичен с този, който бе представен от отбора при обявяването на сътрудничеството между двете компании в края на 2017 година. В тяхната връзка пък се корени Ферари, който този сезон ще предоставя най-новия двигател на тима, както и по-тясна координация в стратегически, рекламен и технологичен аспект. По думите на техническия шеф Йорг Зандер дизайнът на болида е резултат от нова философия на тима, която трябва да ги измъкне от последните места във Ф1, които доскоро окупираха в неделя. "Болидът е резултат от усилената работа, която всеки от фабриката положи през последните месеци. Философията на новата кола е много по-различна от тази на C36. Аеродинамичната концепция е променена драстично и C37 има някои допълнителни елементи", разкри Зандер. Освен новия подход на Заубер, от вида на болида се разбират и част от новите регулации във Формула 1 - липса на "акулска перка", присъствието на т.нар. "ореол" и 360-градусова камера. Сезон 2018 връща в играта Алфа Ромео след отсъствие от 33 години. Италианският тим спечели първите си два шампионата – през 1950 и 1951 година, но не успя да продължи шампионския си път и през 1985-а се оттегли. Алфа Ромео Заубер отново ще използват услугите на Маркус Ериксон, а за негов съотборник бе избран Шарл Леклер – любимец от академията на Ферари и настоящ шампион във Формула 2, който ще направи дебюта си в Австралия идния месец. New season, new era for the @SauberF1Team >> https://t.co/aTEo896ce1 #Unleash2018 #F1 pic.twitter.com/maGoMynypz — Formula 1 (@F1) 20 февруари 2018 г. Представянето на новия болид бе предшествано от поток нови спонсори на отбора, сред които - Richard Mille, Claro, Kappa и Carrera.

