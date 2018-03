Лека атлетика Великобритания с отбор от 31 души на Световното у дома 20 февруари 2018 | 14:56 - Обновена 0 0 0 0 0



A post shared by Andrew Pozzi (@apozzi93) on Feb 18, 2018 at 10:49am PST Към тях ще се присъедини олимпийският, световен, европейски и шампион от Игри на британската общност в скока на дължина Грег Ръдърфорд, който получи специално място в тима, тъй като Великобритания е домакин на първенството.



A post shared by Greg Rutherford (@gregjrutherford) on Feb 19, 2018 at 11:50am PST Националните шампиони от миналата седмица Чиджинду Уджа, Ейлид Дойл, Шелайна Оскан-Кларк, Джейн Уайтман и Ейлис МакКолган също си осигуриха място в отбора, а Катарина Джонсън-Топмсън е приела поканата на IAAF да се състезава в петобоя.



Най-младата в отбора е 19-годишната Хана Уилямс, която е включена в щафетата на 4 по 400 м.



Другите атлети, които са селектирани въз основа на домакинството на Великобритания са Роби Грабарц и Морган Лейк в скока на височина, както и Елиът Джайлс в бягането на 800 м.



“Тази година е невероятна за нашите атлети на международната сцена и очакваме с нетърпение да видим как ще се представят през 2018 г.”, каза Нийл Блек от местната атлетическа федерация.



Великобритания ще участва с отбор от 31 души на Световното първенство по лека атлетика на домашна сцена в Бирмингам от 1 до 4 март. Действащите европейски шампиони в зала Лаура Мюир, Аша Филип и Андрю Поци затвърдиха местата си в тима на националния шампионат в Бирмингам през уикенда. Мюир ще стартира на 1500 и 3000 м. Миналата година тя спечели европейските титли в двете дисциплини.Към тях ще се присъедини олимпийският, световен, европейски и шампион от Игри на британската общност в скока на дължина Грег Ръдърфорд, който получи специално място в тима, тъй като Великобритания е домакин на първенството.Националните шампиони от миналата седмица Чиджинду Уджа, Ейлид Дойл, Шелайна Оскан-Кларк, Джейн Уайтман и Ейлис МакКолган също си осигуриха място в отбора, а Катарина Джонсън-Топмсън е приела поканата на IAAF да се състезава в петобоя.Най-младата в отбора е 19-годишната Хана Уилямс, която е включена в щафетата на 4 по 400 м.Другите атлети, които са селектирани въз основа на домакинството на Великобритания са Роби Грабарц и Морган Лейк в скока на височина, както и Елиът Джайлс в бягането на 800 м.“Тази година е невероятна за нашите атлети на международната сцена и очакваме с нетърпение да видим как ще се представят през 2018 г.”, каза Нийл Блек от местната атлетическа федерация.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 316

1