ПьонгЧанг 2018 Легендата Фуркад с трето олимпийско злато в ПьонгЧанг 2018 (снимки) 20 февруари 2018 | 14:25 - Обновена 0 0 0 4 10 Мартен Фуркад спечели третото си олимпийско злато на Игарите в ПьонгЧанг 2018, след като изведе по изключителен начин смесената щафета на Франция до титлата.



Французите бяха трети преди последния пост на Фуркад, който направи страхотно състезание, стреля без грешка в двете стрелби и изведе тима си до олимпийската титла. За Мартен Фуркад, шесткратен носител на Световната купа, това е трета олимпийска титла от ПьонгЧанг след победите в преследването и в масовия старт. Той е най-титулуваният френски спортист на зимни олимпиади в историята, след като има 5 титли и 2 сребърни отличия в кариерата си. Единствено Оле Ейнар Бьорндален (Норвегия) има повече златни медала от французина в биатлона на олимппийски игри - 8.



Франция спечели олимпийската титла в смесената щафета по биатлон (2 по 6 км за жени и 2 по 7.5 км за мъже) на зимните игри в Пьончан. Мари Дорен-Абер, Ане Бескон, Симон Дестьо и Мартен Фуркад триумфираха за 1:08:34.3 час и използваха 4 допълнителни патрона.



Мартен Фуркад стана първият спортист, който печели 3 златни медала в Пьончан.



Защитаващият титлата си отбор на Норвегия (Марте Олсбу, Тирил Екхоф, Йоханес Нингес Бьо и Емил Хегле Свендсен) използва 11 допълнителни патрона, а Екхоф на втори поста влезе и в наказателна обиколка и завърши на второ място на 20.9 секунди от шампионите.

It’s #silver for Marte Olsbu, @TirilEckhoff, @7ohannesbo & @SuperSvendsen #NOR in #biathlon mixed relay! @idrett More #PyeongChang2018 results here: https://t.co/I0zqOSdTZ4 pic.twitter.com/ZNgdHFbef4 — Olympic Channel (@olympicchannel) February 20, 2018

Бронзовото отличие на втора поредна олимпиада спечели Италия. Лиза Витоци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш завършиха с пасив от 26.9 секунди със 7 допълнителни патрона и без наказателна обиколка.

Congratulations! @lisa_vittozzi, Dorothea Wierer, @hoferluki & Dominik Windisch #ITA win #biathlon mixed relay #bronze! @Coninews More #PyeongChang2018 news here: https://t.co/MJL1MdDZvE pic.twitter.com/gND5jwFBjG — Olympic Channel (@olympicchannel) February 20, 2018

Германия завърши на 4-о място на 27.2 секунди. Ванеса Хинц, Лаура Далмайер, Ерик Лесер и Арнд Пайфер използваха седем допълнителни патрона. Отборът беше лидер преди последен пост, но Арнд Пайфер, олимпийски шампион в спринта на 7.5 км в Пьончан, използва пет допълнителни патрона и дори влезе в наказателна обиколка. Той замени в последния момент Симон Шемп, който е с вирусно заболяване.



След финала Германия подаде официално контестация заради неправилна маневра на италианеца Доминик Виндиш на финалната права, който неправомерно смени коридора и попречи на спринта на Пайфер.



Българската щафета в състав Емилия Йорданова, Даниела Кадева, Красимир Анев и Владимир Илиев използва 11 допълнителни патрона и завърши на 17-о място на 3:57.4 минути ог шампиона Франция.

Fantastic #FRA win #gold in #biathlon mixed relay thanks to Marie Habert, @BescondAnais, @simondstx & @martinfkde! @FranceOlympique More #PyeongChang2018 results here: https://t.co/ACJeksVFOK pic.twitter.com/2mQrfh1cpM — Olympic Channel (@olympicchannel) February 20, 2018 Крайно класиране, биатлон, смесена щафета:



1. Франция (Мари Дорен-Абер, Ане Бескон, Симон Дестьо и Мартен Фуркад) - 1:08:34.3 час (0 наказателни обиколки и 4 допълнителни патрона)

2. Норвегия (Марте Олсбу, Тирил Екхоф, Йоханес Тингес Бьо, Емил Хегле Свендсен) - 1:08:55.2 (1+11)

3. Италия (Лиза Витоци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) - 1:09:01.2 (0+7)

4. Германия - 1:09:01.5 (1+7)

5. Беларус - 1:09:29.8 (0+3)

6. Финландия - 1:09:38.2 (0+3)

17. България (Емилия Йорданова, Даниела Кадева, Красимир Анев, Владимир Илиев) - 1:12:31.7 (0+11)



