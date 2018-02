Макларън загатнаха новото оранжево във видео клип (видео)

Макларън продължават да подсказват за промяна на цвета през 2018. Отборът качи в официалния туитър акаунт промо видео, в което служител на компанията обикаля сред стари болиди. Всичките са в оранжево тип "папая". След като вижда тях, служителят вдига покривалото и на колата, която се предполага, че е новата за 2018 – от нея се вижда само малка част. Забелязва се наличието на ореол, както и въпросния оранжев цвят.

През изминалата седмица, всички постове в социалните мрежи включваха оранжево "папая" по някакъв начин.

Night shift at McLaren will never be the same again. #MCL33 is coming. 23.02.18. #BeBrave pic.twitter.com/X36wXaO3pG