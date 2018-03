Honda представи новия MotoGP мотоциклет (снимки)

Honda свали покривалото и показа дизайна на новия RC213V, с който световният шампион в MotoGP Марк Маркес ще защитава титлата си. Японският конструктор направи това на специално събитие в столицата на Индонезия – Джакарта, на което присъстваха шампионът Маркес и Дани Педроса, както и новият шеф на отбора Алберто Пуиг.

Представянето на новия мотоциклет се случва дни след абсолютна доминация на Honda в тайландския предсезонен MotoGP тест, който в крайна сметка бе оглавен от Педроса.

Младият Марк ще стартира сезон 2018 следващия месец с цел пета световна титла, като миналата година спечели трофея след изключително оспорван сезон с Андреа Довициозо от Ducati. Педроса също се представи на ниво през 2017-а и зае четвърта позиция в генералното класиране след няколко победи и подиуми през сезона. Тази година той ще се постарае да покаже на отбора, че заслужава нов договор за 12 поредна година с Honda.

Meanwhile, in Jakarta... @HRC_MotoGP have unveiled their 2018 liveries! #MotoGP #2018StartsNow pic.twitter.com/RhbpEiQLk2