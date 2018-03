Banff Mountain Film Festival в София на 21 и 22 февруари

Медии

Banff Mountain Film Festival, програма на Banff Centre, Канада, е най-големият и един от най-престижните планинарски фестивали в света. Веднага след провеждането на Фестивала в Банф, Канада всяка есен, стартира и Световната обиколка.



Със спирки в над 550 общности и 40 страни по целия свят, тазгодишната обиколка, включва колекция от най-вдъхновяващите, екологично обвързани и приключенски филми от фестивала. "Най-хубавата страна на това да си домакин на Световното турне, е възможността да видиш толкова много любители на спортовете на открито на едно място, да ги вдъхновиш за нови приключения и заедно да споделите любовта си към планината", казват организаторите от XCoSports.



Двете филмови вечери на Banff Mountain Film Festival World, наситени с духа на приключенията и природата ще се проведат на 21 и 22 Февруари от 20:00ч. в Синема Сити, Парадайз Мол.



В България ще гостуват заглавия като:



„Dreamwalkers: The Faroes Project“ („Ходещите насън: Проект Фарьорски острови “) – Четирима приятели се отправят на пътешествие, с цел да бъдат първите, които ще се разхождат по въже на едно от най-необичайните за това места: Фарьорските острови.



„Imagination“, Best Film: Snow Sports („Въображение“, Най-добър филм: категория Снежни Спортове) – Случвало ли ви се да седите като дете, на задната седалка в автомобила на родителите си, представяйки си, че сте някъде другаде? Представете си, че има скиор от едната страна на пътя и пръстите ви управляват бек флипове, дропове от сгради и огромни скоци? Е, ами ако вашето въображение оживее?



“Johanna”, Best Short Film („Йоанна“, Най-добър късометражен филм) – За практикуващата свободно гмуркане, Йоанна Нордблад, гмуркането под леда предоставя сюрреалистична, успокояваща среда, която й помага да лекува своите травми.



“Intresection”, Best Film: Mountain Sports – („Точка на пресичане, Най-добър филм: Планински спортове“) – Планинският колоездач Микайла Гато, въвежда зрителя в своя свят на атлет и художник, минавайки през красиви картини, където цветовете оживяват и реалността се слива с изкуството.