ПьонгЧанг 2018 Словенски хокеист даде положителна допинг проба 20 февруари 2018 | 10:54 0 0 0 0 0 BREAKING: Slovenian hockey player Ziga Jeglic tests positive for doping at Olympics. — The Associated Press (@AP) February 20, 2018



Окончателното решение по случая ще бъде взето след приключване на Олимпиадата. Словения зае второ място в група Б на хокейния турнир при мъжете. Утре словенците играят бараж с Норвегия, а победителят ще срещне на четвъртфиналите олимпийските спортисти от Русия. #TeamUSA falls to Slovenia in overtime. pic.twitter.com/DLLAtjGGRW — U.S. Olympic Team (@TeamUSA) February 14, 2018 Словенският хокеист Жига Еглич бе уличен в употреба на допинг, съобщиха от Спортния арбитражен съд (КАС). Пробата на 29-годишния хокеист, взета на Олимпиадата в Пьончан, е дала положителен резултат за забранения препарат фенотерол. Еглич временно е отстранен от хокейния турнир в Пьончан и трябва да напусне олимпийското село до 24 часа.Окончателното решение по случая ще бъде взето след приключване на Олимпиадата. Словения зае второ място в група Б на хокейния турнир при мъжете. Утре словенците играят бараж с Норвегия, а победителят ще срещне на четвъртфиналите олимпийските спортисти от Русия.

