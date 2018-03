Бейзбол Джей Ди пристана на Бостън срещу $110 млн. 20 февруари 2018 | 09:52 - Обновена 0 0 0 0 0



30-годишният аутфилдер ще има и две възможности да се откаже от договора – след сезон 2019, когато вече ще е получил $50 млн., и след сезон 2020, когато ще е взел още $22 млн. Ако реши да остане при "червените чорапи", той ще играе за по $19 млн. в последните 2 г.



The Red Sox sign OF/DH JD Martinez. pic.twitter.com/bGzYzYkK5X — Boston Strong (@BostonStrong_34) February 19, 2018

Според запознати това е била последната оферта на Бостън към Мартинес, след като миналия месец той е отказал сделка за $100 млн. Джей Ди е вторият клиент на агента Скот Борас, който сключва мултимилионен договор през последните дни, след Ерик Хосмър, подписал през уикенда със Сан Диего Падрес за 8 сезона срещу $144 млн.



With JD Martinez reportedly signed, the Red Sox lineup this season could look something like this... pic.twitter.com/d9Ue8O4XtG — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 19, 2018

Мартинес довърши миналия шампионат в Аризона Дайъмъндбекс, където бе привлечен през юли след 3-годишен престой в Детройт Тайгърс (2014-2017). Преди това американецът с кубинско потекло и рождено име Хулио Даниел носи униформата на Хюстън Астрос (2011-2013), който го избра в аматьорския драфт през 2009 г.



В общо 772 мача във Висшата лига Джей Ди има среден коефициент на батиране .285 със 152 хоумръна и 476 RBI. В предишните си три отбора слъгърът играеше най-вече в аутфилда, но се очаква в Ред Сокс той да бъде използван основно като DH.



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

