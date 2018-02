Формула 1 Първото "кръгче" на Рикардо с новия болид било окуражаващо 20 февруари 2018 | 07:49 - Обновена 0 0 0 0 0 Първото "кръгче" на Даниел Рикардо с новия Ред Бул RB14 било окуражаващо, защото първоначалното усещане за болида било добро. Австралиецът стана първият пилот през 2018, който сяда в колата си за няколко обиколки. Това се случи на мократа писта Силвърстоун, по време на позволените от правилата 100 км пробег за филмови цели. Ред Булът беше в "камуфлажни" цветове, а оригиналната боя ще бъде показана на първия ден от официалните тестове след седмица в Барселона. Making waves, the #RB14 #givesyouwings pic.twitter.com/FqihFwyqno — Red Bull Racing (@redbullracing) 19 февруари 2018 г. Рисардо остана доволен от първия си ден под дъжда. "Трудно е да се прецени от няколко обиколки, но първоначалното усещане беше добро" каза пилотът пред Фокс Спорт Австралия. "Не прави нищо, което да ме плаши, а освен това усещам задницата много стабилна, дори при тези лоши условия. Това са окуражаващи първи знаци". Loosened everything up today in the new RB14 running the one off paint scheme. The break was too long so enjoyed putting the helmet back on ‍ pic.twitter.com/Gc4ZHOwHc1 — Daniel Ricciardo (@danielricciardo) 19 февруари 2018 г. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



