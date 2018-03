ПьонгЧанг 2018 Краси Анев и Владо Илиев повеждат смесената щафета 20 февруари 2018 | 02:08 - Обновена 0 0 0 0 2



Президентът на родната федерация Екатерина Дафовска потвърди, че звездите ни при мъжете Анев и Илиев ще карат в щафетата. Prepare yourself for the #biathlon mixed relay. Here's a breakdown of the rules: pic.twitter.com/AN4cDkXhRn — US Biathlon (@USBiathlon) 19 февруари 2018 г. На 22-и предстои женската щафета. Българският състав е ясен, след като Милена Тодорова вече си тръгна от ПьонгЧанг.



