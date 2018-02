Волейбол България домакин на два турнира от новата Волейболна Лига на Нациите 19 февруари 2018 | 19:35 0 0 0 1 0

Във волейболната Лига на Нациите (ВЛН) ще има предварителна групова фаза, която ще включва турнири в пет седмици, през които всеки отбор ще играе 15 мача - всеки срещу всеки. След това шестте най-добри тима в общото класиране ще играят на финална шестица. Всяка страна ще бъде домакин на поне един турнир, а четири от тях ще приемат по два. Една от тях е именно България. Останалите страни, които ще бъдат домакини на по два турнира са Франция, Полша и Китай.

"Трикольорите" ще започнат участието си с турнир в Нингбо (Китай), където ще играят с домакините, Аржентина и САЩ. Турнирът ще бъде в уикенда 25-27 май. Следващата седмица (1-3 юни) България ще приеме турнира в Група 5, в "Арена Армеец" в София, където ще примери сили с Австралия, европейския шампион Русия и Сърбия. Следва пътуване до Япония, където България ще играе със "самураите", Италия и световния шампион Полша (8-10 юни). В 4-ия уикенд (15-17 юни) България ще бъде домакин на втори турнир, този път в зала "Конгресна" във Варна, където ще посрещне олимпийския първенец Бразилия, Канада и Франция. В последния състезателен уикенд (22-24 юни) "лъвовете" ще играят в Техеран (Иран) срещу домакините, Германия и Република Корея. Точната програма и началните часове на мачовете на съответните турнири ще станат ясни по-късно. Финалната шестица на ВЛН пък ще бъде между 4-и и 8-и юли на футболния стадион "Стад Пиер Мороа" в Лил, Франция.



Във Волейболната лига на нациите при мъжете България щр бъде отбор "претендент" заедно с Австралия, Канада и Република Корея. Ядрото на турнира е Бразилия, Италия, САЩ, Китай, Сърбия, Франция, Аржентина, Иран, Полша, Германия, Япония и Русия. В следващите пет сезона на надпреварата тези 12 основни отбора няма да могат да изпаднат от първото ниво на турнира независимо от мястото си в крайното класиране. За сметка на това четирите претенденти са заплашени от изпадане в по-долната дивизия - Лигата на претендентите, през всеки един от сезоните.

Програма на турнирите от груповата фаза на Волейболната Лига на Нациите:



Седмица 1 (25-27 май):

Група 1 - Австралия, Франция, Иран, Япония (в Руен, Франция)

Група 2 - САЩ, Китай, Аржентина, БЪЛГАРИЯ (в Нингбо, Китай)

Група 3 - Русия, Република Корея, Канада, Полша (в Полша, градът-домакин все още не е определен)

Група 4 - Германия, Сърбия, Бразилия, Италия (в Кралево, Сърбия)



Седмица 2 (1-3 юни):

Група 5 - БЪЛГАРИЯ, Австралия, Русия, Сърбия (в София, България)

Група 6 - Япония, Република Корея, САЩ, Бразилия (в Рио де Жанейро, Бразилия)

Група 7 - Аржентина, Иран, Канада, Италия (в Сан Хуан, Аржентина)

Група 8 - Полша, Франция, Китай, Германия (в Лодз, Полша)



Седмица 3 (8-10 юни):

Група 9 - Канада, Австрия, САЩ, Германия (в Отава, Канада)

Група 10 - Италия, Япония, БЪЛГАРИЯ, Полша (в Осака, Япония)

Група 11 - Иран, Китай, Русия, Бразилия (в Уфа, Русия)

Група 12 - Сърбия, Аржентина, Република Корея, Франция (в Екс ан Прованс, Франция)



Седмица 4 (15-17 юни):

Група 13 - Италия, Австралия, Китай, Република Корея (в Сеул, Република Корея)

Група 14 - Аржентина, Германия, Япония, Русия (в Лудвигсбург, Германия)

Група 15 - Сърбия, САЩ, Иран, Полша (в Хофман Естейтс, Илинойс, САЩ)

Група 16 - БЪЛГАРИЯ, Франция, Канада, Бразилия (във Варна, България)



Седмица 5 (22-24 юни):

Група 17 - Аржентина, Австралия, Полша, Бразилия (в Мелбърн, Австралия)

Група 18 - Япония, Канада, Китай, Сърбия (в Дзяншан, Китай)

Група 19 - Иран, Германия, БЪЛГАРИЯ, Република Корея (в Техеран, Иран)

