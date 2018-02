Волейбол България започва срещу Китай, Аржентина и САЩ в новата Волейболна Лига на Нациите 19 февруари 2018 | 18:50 - Обновена 0 0 0 0 1

Във Волейболната лига на нациите при мъжете България ще бъде отбор "претендент" заедно с Австралия, Канада и Република Корея. Ядрото на турнира е Бразилия, Италия, САЩ, Китай, Сърбия, Франция, Аржентина, Иран, Полша, Германия, Япония и Русия. В следващите пет сезона на надпреварата тези 12 основни отбора няма да могат да изпаднат от първото ниво на турнира независимо от мястото си в крайното класиране. За сметка на това четирите претенденти са заплашени от изпадане в по-долната дивизия - Лигата на претендентите, през всеки един от сезоните.

Волейболната Лига на Нациите (ВЛН) ще има пет седмици предварителен кръг, в който всеки отбор ще играе 15 мача - всеки срещу всеки на отделни турнири, след което шестте най-добри тима в общото класиране ще играят на финална шестица. Всяка страна ще бъде домакин на поне един турнир, а някои ще приемат по два.

Така "трикольорите" ще започнат участието си с турнир в Нингбо (Китай), където ще играят с домакините, Аржентина и САЩ. Турнирът ще бъде в уикенда 25-27 май. Следващата седмица България ще приеме турнира в Група 5, в "Арена Армеец", където ще примери сили с Австралия, европейския шампион Русия и Сърбия. Следва пътуване до Япония, където България ще играе със "самураите", Италия и световния шампион Полша. В 4-ия уикенд България ще бъде домакин на втори турнир, този път в зала "Конгресна" във Варна, където ще посрещне олимпийския първенец Бразилия, Канада и Франция. В последния състезателен уикенд "лъвовете" ще играят в Техеран (Иран) срещу домакините, Германия и Република Корея. Точните дати и програма на съответните турнири ще станат ясни по-късно.



Финалната шестица на ВЛН ще бъде между 4-и и 8-и юли на футболния стадион "Стад Пиер Мороа" в Лил, Франция.

Програма на турнирите от груповата фаза на Волейболната Лига на Нациите:



Седмица 1 (25-27 май):

Група 1 - Австралия, Франция, Иран, Япония

Група 2 - САЩ, Китай, Аржентина, БЪЛГАРИЯ

Група 3 - Русия, Република Корея, Канада, Полша

Група 4 - Германия, Сърбия, Бразилия, Италия



Седмица 2 (1-3 юни):

Група 5 - БЪЛГАРИЯ, Австралия, Русия, Сърбия

Група 6 - Япония, Република Корея, САЩ, Бразилия

Група 7 - Аржентина, Иран, Канада, Италия

Група 8 - Полша, Франция, Китай, Германия



Седмица 3 (8-10 юни):

Група 9 - Канада, Австрия, САЩ, Германия

Група 10 - Италия, Япония, БЪЛГАРИЯ, Полша

Група 11 - Иран, Китай, Русия, Бразилия

Група 12 - Сърбия, Аржентина, Република Корея, Франция



Седмица 4 (15-17 юни):

Група 13 - Италия, Австралия, Китай, Република Корея

Група 14 - Аржентина, Германия, Япония, Русия

Група 15 - Сърбия, САЩ, Иран, Полша

Група 16 - БЪЛГАРИЯ, Франция, Канада, Бразилия



Седмица 5 (22-24 юни):

Група 17 - Аржентина, Австралия, Полша, Бразилия

Група 18 - Япония, Канада, Китай, Сърбия

Група 19 - Иран, Германия, БЪЛГАРИЯ, Република Корея

Група 20 - Италия, САЩ, Франция, Русия.

България ще започне участието си в новата Волейболна Лига на Нациите (б.р. наследник на Световната лига) с мачове срещу Китай, Аржентина и САЩ. Това се разбра, след като Международната волейболна федерация (FIVB) публикува календара и разпределението на групите в новия турнир.

