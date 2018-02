Щанги и разходка за Марица в Рума преди големия двубой утре (снимки)

Марица (Пловдив) ще направи петия си опит да постигне първата в историята българската победа в груповата фаза на женската волейболна Шампионска лига. Жълто-сините гостуват на Визура (Рума) утре, 20 февруари, от 21:30 б.в. и ще търсят реванш за неприятната загуба от същия този тим у дома в зала Колодрума миналия месец.

Пловдивчанки пристигнаха в Рума във вчерашния неделен следобед, но още не са имали възможността да изпробват терена в Спортски центар Рума, където ще се проведе двубоят между шампионките на Сърбия и шампионките на България. Момичетата на треньора Иван Петков ще направят първата си официална тренировка в залата тази вечер от 21:00 б.в. Ще имат възможност и за още едно занимание утре от 13:00 б.в.

След настаняването си в хотел Парк в непосредствена близост до залата и до центъра на 30-хилядното градче в автономната област Войводина маричанки направиха силова тренировка във фитнеса, а днес, след като поразучиха съперника на видео, си направиха и голяма разходка из Рума.

