Рикардо излезе на пистата с новия RB14 (видео)

Само часове след като Ред Бул стана третият тим във Формула 1, представил новия болид за сезон 2018, Даниел Рикардо излезе на мократа писта "Силвърстоун" в него. Той бе първият пилот, а Ред Бул – първият тим, който използва позволените по регламент "филмови дни" за 2018-а. В рамките на 100 километра австралиецът стана първият, изпробвал състезателнен автомобил за новия сезон още преди първия предсезонен тест в Барселона, започващ другата седмица. Той направи това със специални демонстрационни гуми на Пирели.

Завършеният дизайн на RB14 обаче не бе показан днес, като отборът отново оставя това за първия тестови ден. Основните нововъведения по машината са свързани с нови елементи по аеродинамиката и т.нар. "ореол". На болида липсва и "акулската перка".

Up and running for 2018 #RB14 pic.twitter.com/0VFPPvPz6L