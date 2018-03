Ето кои са най-обещаващите футболни таланти в Европа

Top 10 list of most experienced English top and second division U20 players, European table available in last @CIES_Football Weekly Post at https://t.co/lI7SdxlRm4 pic.twitter.com/beZwYNs46T — CIES Football Obs (@CIES_Football) February 19, 2018

New @CIES_Football Weekly Post presents the most promising U20 players from 22 European competitions according to domestic league experience (minutes + league & club level): @gigiodonna1 (@acmilan) heads the table, top 50 at https://t.co/lI7SdxlRm4 pic.twitter.com/GfTY6W9HLD — CIES Football Obs (@CIES_Football) February 19, 2018

Футболната обсерватория на Международния център по спортни науки (CIES) обяви днес списък с най-обещаващите млади футболни таланти, състезаващи се в Европа. На първо място в състоящата се от 50 имена листа е посочен вратарят на Милан Джанлуиджи Донарума , който само преди дни бе в България за мача от Лига Европа между “росонерите” и Лудогорец в Разград.Топ 5 на най-големите таланти допълват Албан Лафон (вратар) от Тулуза Килиан Мбапе (нападател) от Пари Сен Жермен Кристиан Пулишич (атакуващ халф) от Борусия (Дортмунд) Маланг Сар (защитник) от Ница Възрастта на играчите в списъка не надхвърля 20 години, а най-младият футболист в листата е роденият през 2000 година юношески национал на Англия Райън Сесеньон. 17-годишният ляв бек на Фулъм е поставен на 10-о място.Футболната обсерватория на Международния център по спортни науки (CIES) се намира в Нюшател (Швейцария). Тя е създадена през 2005 година и основно се занимава със статистически анализи на различни аспекти от футбола.