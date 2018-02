Рено смятат, че не трябва да се увеличава звука на двигателите във Ф1

Формула 1 не трябва да увеличава звука на своите двигатели, смята шефът на Рено Сирил Абитбул.

Откакто започна хибридната ера през 2014 феновете се оплакват от новия звук на задвижващите единици, който е по-слаб. Ръководството на спорта взе решение в бъдеще да се вземат мерки моторите да вдигат повече шум.

Абитбул, обаче, има друго виждане по въпроса – според него, тихите двигатели са признак за висока ефективност. "Звукът на изгарянето е енергия" отбеляза французинът.

"Ако започнем да превръщаме повече енергия в звук, тогава няма да постигнем добри резултати по отношение на енергийната ефективност".

Той допълни още, че силният звук и икономията на двигателя са две противоречащи си цели. Според него е по-добре да се изчака следващото поколение Ф1 фенове, които ще се отнасят по-благосклонно към пестенето на енергия.

"Скоро ще порасне поколение от фенове, което никога не е чувало V10 или V8 двигатели, така че за тях тихите мотори ще са нормални. Може би Формула 1 е преминала твърде рано на следващото ниво и някак си е изпреварила своето време" завърши Абитбул.

