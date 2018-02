Черния звяр прегази Марчин Тибура

Дерик Люис – Черния звяр, доказа своето реноме на един от най-зловещите нокаутьори в тежката категория на UFC. Американецът нокаутира коравия поляк Марчин Тибура в третия рунд на техния двубой от галавечерта в Остин, Тексас.

Още в началото на мача Дерик Люис показа, че ще разчита на своите впечатляващи крошета. Тибура беше готов за тях и непрекъснато се стараеше да пренесе боя на земята. Първият рунд беше много равностоен, а към неговия край полякът се опита да приключи срещата с кимура, но сигналът за почивка му попречи. Във втория рунд Тибура доминираше и на няколко пъти се озоваваше над Дерек Люис, като го бомбандираше с тежки удари.

UFC Fight Night: Cowboy vs Medeiros - Performance Bonuses

TX, US



PoN: #DerrickLewis, Curtis Millender

FoN: Brandon Davis vs Steven Peterson#mma #mmanews #ufcaustin #ufc