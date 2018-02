Волейбол Бивш селекционер на България пое Белогорие, Грозер носи победа в дебюта си (снимки) 19 февруари 2018 | 12:45 - Обновена 0 0 0 0 0



За последно 70-годишният специалист бе начело на женския национален отбор на Русия, но няколко дни преди Евроволей 2017 изненадващо бе сменен от Константин Ушаков и остана помощник-треньор на “Сборная”.



Назначаването на Владимир Кузюткин за старши треньор на Белогорие съвпадна и със светкавичното привличане на германския диагонал Георг Грозер от Локомотив (Новосибирск). В замяна грандът от Белгород прати национала Максим Жигалов в тима воден от Пламен Константинов.

A post shared by Georg Grozer (@grozergeorg) on Feb 16, 2018 at 3:32pm PST

Феновете на Белогорие бяха толкова въодушевени от завръщането на Георги Грозер, който напусна Локомотив заради противоречия с Пламен Константинов, в тима, че лично го посрещнаха на летището с огромен плакат с надпис на немски език: “Жора, Добре дошъл, в Белгород! Радваме се да те видим в Белогорие!”



Под ръководството на Владимир Кузюткин, който замени на поста Александър Богомолов, Белогорие записа 20-а победа в Суперлигата на Русия.



Грандът от Белгород се наложи у дома над Урал (Уфа) с



С привличането на Георг Грозер ръководството на Белогорие реши национала Николай Николов, който лекува контузия, да не играе повече в двубоите от Суперлигата на Русия, а само в мачовете от турнира за Купата на CEV.



Двубоят започна зле за Белогорие и Урал успя да поведе с 4:0 и 8:4 до първото техническо прекъсване. Тук Владимир Кузюткин замени Константин Бакун с Георг Грозер и германският диагонал от унгарски произход донесе прелома в гейма и мача.



Белогорие стигна до успеха, а Грозер заби 18 точки (2 аса, 1 блок, 42% ефективност в атака). Най-резултатен в мача стана звездата Дмитрий Мусерский, който се отличи аса, 4 блока, 77% ефективност в атака).



За Урал Александър Абросимов записа 12 точки (1 ас, 7 блока, 57% ефективност в атака).

Бившият селекционер на женския национален отбор на България Владимир Кузюткин изненадващо пое руския гранд Белогорие (Белгород).За последно 70-годишният специалист бе начело на женския национален отбор на Русия, но няколко дни преди Евроволей 2017 изненадващо бе сменен от Константин Ушаков и остана помощник-треньор на “Сборная”.Назначаването на Владимир Кузюткин за старши треньор на Белогорие съвпадна и със светкавичното привличане на германския диагонал Георг Грозер от Локомотив (Новосибирск). В замяна грандът от Белгород прати национала Максим Жигалов в тима воден от Пламен Константинов.Феновете на Белогорие бяха толкова въодушевени от завръщането на Георги Грозер, който напусна Локомотив заради противоречия с Пламен Константинов, в тима, че лично го посрещнаха на летището с огромен плакат с надпис на немски език: “Жора, Добре дошъл, в Белгород! Радваме се да те видим в Белогорие!”Под ръководството на Владимир Кузюткин, който замени на поста Александър Богомолов, Белогорие записа 20-а победа в Суперлигата на Русия.Грандът от Белгород се наложи у дома над Урал (Уфа) с 3:1 (25:22, 23:25, 27:25, 25:19) в мач от 24-ия кръг и с актив от 56 точки заема убедително второто място във временното класиране.С привличането на Георг Грозер ръководството на Белогорие реши национала Николай Николов, който лекува контузия, да не играе повече в двубоите от Суперлигата на Русия, а само в мачовете от турнира за Купата на CEV.Двубоят започна зле за Белогорие и Урал успя да поведе с 4:0 и 8:4 до първото техническо прекъсване. Тук Владимир Кузюткин замени Константин Бакун с Георг Грозер и германският диагонал от унгарски произход донесе прелома в гейма и мача.Белогорие стигна до успеха, а Грозер заби 18 точки (2 аса, 1 блок, 42% ефективност в атака). Най-резултатен в мача стана звездата Дмитрий Мусерский, който се отличи аса, 4 блока, 77% ефективност в атака).За Урал Александър Абросимов записа 12 точки (1 ас, 7 блока, 57% ефективност в атака). БЕЛОГОРЕ (БЕЛГОРОД) - УРАЛ (УФА) 3:1 (25:22, 23:25, 27:25, 25:19)

БЕЛОГОРИЕ: Сергей Гранкин 5, Константин Бакун 2, Сергей Тетюхен 6, Ян Ерещенко 14, Дмитрий Мусерский 23, Руслан Ханипов 8 - Алексей Обмочаев-либеро (Георг Грозер 18, Александър Сафонов, Иля Сподобец, Роман Данилов)

Старши треньор: ВЛАДИМИР КУЗЮТКИН

УРАЛ: Дмитрий Ковальов 1, Родион Мискевич 4, Райли Барнс 8, Анрей Титич 2, Александър Абросимов 12, Игор Филипов 11 - Дмитрий Кириченко-либеро (Евгений Рибаков 1, Андрей Зубков, Егор Феоктисов 8, Алексей кабешовДенис Гетман)

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ БАНЬОЛИ.

A post shared by Волейбольный клуб Урал (@volleyufa) on Feb 17, 2018 at 9:20am PST Сергей Гранкин 5, Константин Бакун 2, Сергей Тетюхен 6, Ян Ерещенко 14, Дмитрий Мусерский 23, Руслан Ханипов 8 - Алексей Обмочаев-либеро (Георг Грозер 18, Александър Сафонов, Иля Сподобец, Роман Данилов)Дмитрий Ковальов 1, Родион Мискевич 4, Райли Барнс 8, Анрей Титич 2, Александър Абросимов 12, Игор Филипов 11 - Дмитрий Кириченко-либеро (Евгений Рибаков 1, Андрей Зубков, Егор Феоктисов 8, Алексей кабешовДенис Гетман)

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 528

1