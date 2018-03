Нови детайли по първия напълно електрически Opel/Vauxhall Corsa

Главният изпълнителен директор на Opel Михаел Лошелер обяви, че следващото поколение Opel/Vauxhall Corsa ще се произвежда само в завода в Сарагоса от 2019 година. Освен това електрическият вариант на бестселъра на марката в малкия автомобилен клас също ще започне да слиза от производствената линия в Сарагоса от 2020-a. По този начин испанският завод ще се превърне в първата производствена мощност в състава на Groupe PSA, която ще произвежда изцяло електрически модел на Opel/Vauxhall в Европа.

"Това е важна стъпка напред за завода в Сарагоса и отбелязва началото на нова ера", сподели Лошелер. Основна предпоставка за бъдещите инвестиции в тази производствена мощност е социалното рамково споразумение, сключено със синдикатите в края на януари. То позволява на завода да увеличи значително своята конкурентоспособност, което на свой ред дава възможност за по-нататъшни капиталовложения в производството.

Corsa ще бъде един от четирите електрифицирани модела в продуктовата гама на Opel/Vauxhall до 2020 година. Съгласно стратегическия план за развитие на компанията PACE! до 2024 година всички европейски модели леки автомобили на Opel/Vauxhall ще разполагат с електрифицирана версия.

