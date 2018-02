ПьонгЧанг 2018 Габриела Пападакис: Преживях истински кошмар с откопчаването на роклята 19 февруари 2018 | 11:24 0 0 0 0 1



Роклята на Пападакис се разкопча на врата и се разтвори, показвайки част от бюста й.



"Преживях истински кошмар. Роклята ми се откопча, беше много тежко. Такова нещо ми се случва за първи път. Постарах се да остана концентирана и исках да завърша програмата без други инциденти. Моят най-страшен кошмар се случи на олимпийските игри. Почувствах всичко това и се молих, но само това можех да направя", заяви Пападакис.



Gabriella Papadakis endures nip slip in Winter Olympics ice dancing https://t.co/VUPvDgLPqd #wots pic.twitter.com/5KAa504tnU — What's on the Social (@wotstoday) 19 февруари 2018 г.

